Line-Dance : Tanzgruppe „Verrückte Hühner“ seit zehn Jahren aktiv

Die Crazy-Chicks, eine der Volkshochschule Wilster angegliederte Line-Dance-Gruppe, feiern ihr Zehnjähriges.

14. Oktober 2018, 00:00 Uhr

Die Volkshochschule Wilster bot vor zehn Jahren erstmalig einen Workshop in Line-Dance an. Tanzleiterin war Angelika Busch, die den Western Line-Dance im Dückerstieg in Neuendorf-Sachsenbande unterrichtete. Das „Tanzen wie ein Cowboy“ gefiel, und es wurde ein Kurs daraus. Den ersten öffentlichen Auftritt hatte die Gruppe ein Jahr später beim bunten Abend in Brokdorf. Im Laufe der Zeit zogen die Line-Dancer in den Klever Hof um und tanzen seitdem im Saal von Bettina und Dierk Hell in Kleve, inzwischen als „Crazy Chicks“ – verrückte Hühner.

Als die Dozentin nach Niedersachsen umzog, standen die Tänzer kurz vor der Auflösung. Der Spaß am Line-Dance stand aber im Vordergrund und man fand wieder zusammen. Es wurde ohne Leitung weiter getanzt und Kerstin Bolten zur Sprecherin ernannt. Man suchte einen Namen, der mit „Crazy Chicks“ gefunden wurde.

Alexandra Röpnack kam 2012 zu den „verrückten Hühnern“ und übernahm nach einem Jahr den Posten der Übungsleiterin. Kerstin Bolten baute eine Homepage auf. Die Line-Dancer werden bei der VHS als „Freundeskreis“ geführt und bald kam ein „Küken“-Kurs für Anfänger hinzu, der immer noch erfolgreich läuft. Mit dem Einzug von Whatsapp ist die schnelle Kommunikation unter Hühnern und Küken gegeben.

Neben zahlreichen Auftritten, einer Fahrt nach Pullman City in Hasselfelde/Harz und den wöchentlichen Trainingsabenden im Klever Hof sind die „Crazy Chicks“ äußerst gesellig. Ihr zehnjähriges Bestehen wurde jetzt ausgiebig im stylisch nach Westernart geschmückten Saal gefeiert, mit befreundeten Tanzgruppen, Barbecue, Tombola und natürlich Line-Dance. Getanzt wird immer mittwochs von 19 bis 21 Uhr, vorher, um 18 Uhr, beginnt der VHS-Kurs für Anfänger.







> Informationen gibt es im Internet unter crazychickskleve.jimbo.com