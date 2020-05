Hilfe aus Itzehoe : Tansania-Einsatz läuft weiter – 2021 nächste Begegnung

Der Verein Tansania – Zukunft durch Sonne und das Regionale Berufsbildungszentrum Itzehoe halten trotz der Corona-Pandemie an der Hilfe zur Selbsthilfe fest.

von Ilke Rosenburg

03. Mai 2020, 13:09 Uhr

Itzehoe | Alle zwei Jahre reisen Schüler des Regionalen Berufsbildungszentrums Steinburg von Itzehoe nach Tansania, um dort in verschiedenen Projekten an der Kiumako Secondary School – und diesmal erstmals auch an der Kiumo VTC, einer Berufsschule in Uuwo, ihre Hilfe bei der Versorgung mit Strom und Wasser anzubieten. Organisiert vom Förderverein „Tansania – Zukunft durch Sonne e.V“. Auch in diesem Jahr – vor Ausbruch der Corona-Pandemie – machten sich die Jugendlichen in Begleitung einiger Lehrer auf den Weg.

Was sie dort schaffen konnten, mit welchen Eindrücken sie von dort wieder nach Hause gekommen sind, darüber wollten sie in einer öffentlichen Präsentation berichten. Die war vor den Osterferien am Berufsbildungszentrum geplant. Alles war vorbereitet, doch dann kam der Lockdown aufgrund der Corona-Krise und die Veranstaltung musste abgesagt werden. Leider, so Lehrerin Marie Kluthe, die zum Begleiterteam gehörte, sei auch noch nicht klar, wann eine solche Vorstellung in der Öffentlichkeit stattfinden kann. Einen offiziellen Termin gibt es darum noch nicht.



Elektriker installierten Solaranlage





Dabei hätten alle Beteiligten so viel über die Reise zu erzählen, die diesmal eben auch ein neues Projekt beinhaltete. Die Gruppe der Elektriker machte sich zur Berufsschule Kiumo auf. Dort galt es, gemeinsam mit Einheimischen eine Solaranlage zu installieren. Zunächst hieß es jedoch abzuwarten, denn die Lieferung des notwendigen Materials verschob sich um ein paar Tage. Die Steinburger nutzten die Zeit für die Planung, so dass schließlich die Installation zügig absolviert wurde. Die vorgesehenen Kosten konnten dabei sogar reduziert werden. Ein Aspekt der Partnerschaft mit den Tansaniern ist auch, das Material vor Ort zu beschaffen. Sponsoren sorgen für die finanzielle Unterstützung, denn Kosten für Transport von Materialspenden würden einfach zu hoch. Die Wirkung ihrer Installation der Photovoltaik-Anlage konnten die Steinburger noch vor Ort selber erleben: Ein mehrtägiger Stromausfall in der Region aufgrund der einsetzenden Regenzeit beeinträchtigte die Kiumo-Berufsschule nicht. Dort konnte mit Hilfe der vollen Speicherbatterien weitergearbeitet werden.

Im gleichen Zeitraum wurde an der Kiumako-Secondary-School die dortige PV-Anlage gewartet und instand gesetzt und es wurden kleine Elektrik-Arbeiten ausgeführt. Die Sanitär-Heizung-Klima-Gruppe des RBZ Steinburg nahm sich derweil der sanitären Anlagen an , um hygienische Verhältnisse zu verbessern. Im Vordergrund stand die Wartung der bereits existierenden Regenwassernutzungsanlage. Zudem sorgten die Steinburger dafür, dass im Erweiterungsbau die neuen Sanitärräume angeschlossen wurden. Außerdem hatte sich die Schule einen neuen Regenwasserspeicher gewünscht, der an die Dachentwässerung angeschlossen werden sollte. Neben den handwerklichen und technischen Aktionen, war die interkulturelle Begegnung ein weiterer Schwerpunkt. Um den Kontakt zwischen den deutschen und den tansanischen Jugendlich zu intensivieren und Barrieren abzubauen, wurden Ausflüge gestartet. Zudem machten sich alle gemeinsam daran, Bäume zu pflanzen. Netze für Fußballtore wurden geknüpft, und im Rahmen eines Upcycling-Projekts wurde das Verwerten von Einweg-Plastikflaschen vermittelt. Dazu diente unter anderem das Wikinger-Schach. Nicht zuletzt waren Erste-Hilfe-Unterricht und gemeinsames Kochen noch wichtige Aktionen, die alle begeisterten. Und es war beim tränenreichen Abschied klar, dass die Projektreisen beibehalten werden. Das nächste Mal in 2022.