Feuer in Itzehoe : Tannenbaum gerät in Brand

Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Schäden entstanden durch den Rauch.

von Delf Gravert

02. Januar 2020, 17:49 Uhr

Itzehoe | Wegen eines brennenden Tannenbaums ist die Feuerwehr gestern gegen 14.30 Uhr in die Christian-Lohse-Straße im Stadtteil Wellenkamp gerufen worden. Dort war der Weihnachtsschmuck in einem Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Den Brand hatte die Wehr laut Sprecher Sven Winter schnell unter Kontrolle. Die Bewohnerin des Hauses hatte sich zuvor selbst in Sicherheit bringen können und blieb unverletzt. Schäden entstanden vor allem durch die starke Rauchentwicklung, so Winter. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude. Das Haus ist vorläufig unbewohnbar. „Das Ordnungsamt hat sich darum gekümmert, dass die Frau vorerst in einem Hotel übernachten kann, bis geklärt ist, wie es mit ihrer Wohnung weiter geht“, so Winter.