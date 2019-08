Feuer in Itzehoe-Wellenkamp : Tanne und Hecke in Flammen

Nachbarhaus durch Funkenflug bedroht

von Delf Gravert

07. August 2019, 15:52 Uhr

Itzehoe | Beim Abflammen seiner Auffahrt hat ein 59-jähriger Itzehoer gestern gegen 14 Uhr versehentlich seine angrenzende Hecke am Kamper Weg in Brand gesetzt. Die Helfer konnten den Brand in kurzer Zeit unter Atemschutz löschen. Im Einsatzverlauf wurde eine Flamme im Dachbereich des Nachbarhauses entdeckt, woraufhin die Drehleiter der Hauptwache nachalarmiert wurde. Nach Überprüfung mit der Wärmebildkamera konnte nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden. Lediglich ein kleines Holzbrett auf dem Dach des Wohnhauses hatte durch den Funkenflug Feuer gefangen. Die rund 20 Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach etwa einer Stunde beenden. Der Kamper Weg wurde für die Löscharbeiten gesperrt.