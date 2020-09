Neuer Roman : Tania Schlie schreibt über die Rolle der Frau 1948

Die Glückstädter Autorin bringt ein neues Werk heraus, dass sich mit dem Wiederaufbau in der Nachkriegszeit und dessen Bedeutung für die Frauen befasst. Titel: „Fräulein Paula und die Schönheit der Frauen“.

von Christine Reimers

20. September 2020, 14:57 Uhr

Glückstadt | Starke Frauen sind ein Thema der Glückstädter Schriftstellerin Tania Schlie. Unter ihrem Pseudonym Caroline Bernard hat sie jetzt den Roman „Fräulein Paula und die Schönheit der Frauen“ geschrieben. Die Bezeichnung Fräulein ist der Zeit geschuldet, in der die Geschichte spielt. Es ist 1948 – der Wiederaufbau in der Nachkriegszeit beginnt.

Paula ist eine junge Frau, die in Hamburg lebt. Dank ihrer guten Vorbildung wird sie die rechte Hand eines Strumpffabrikanten, der in Ostdeutschland alles verloren hat und in Hamburg etwas Neues aufbauen will.

Die Geschichte von Will Röbcke beruht auf der wahren Geschichte von Hans Thierfelder. Diese entdeckte Tania Schlie in einer Spiegel-Ausgabe vom März 1954. Thierfelder hatte nach dem Krieg alte sächsische Strumpfmaschinen aus Amerika zurückgekauft, um im Westen neu anzufangen. „Die Geschichte fand ich faszinierend“, sagt Tania Schlie. Aber: „Er ist später pleitegegangen.“

Eine große Stärke der Schriftstellerin ist ihre hervorragende Recherche. Der studierten Literaturwissenschaftlerin ist es ein Anliegen, historische Hintergründe zu benennen: Die Frauen hatten im Zweiten Weltkrieg alles aufrechterhalten – die Männer waren im Krieg. Sie übten die Berufe aus, sie lenkten Geschäfte und erhielten Unternehmen aufrecht. Das änderte sich nach dem Krieg. Den Frauen wurden die Arbeitsplätze gekündigt, als die Männer zurückkamen. Ohne Rücksicht darauf, dass es viele Frauen gab, die Familien zu ernähren hatten. Die Nachkriegszeit wurde zu einer Männerwelt. Entsprechende Gesetze machten es den Frauen schwer, sich zu wehren. Von Frauen wurde erwartet, dass sie sich auf die Rolle der Hausfrau reduzierten.

„Eigentlich wollte ich einen Roman über die 50er Jahre der Bundesrepublik Deutschland schreiben. Von Wirtschaftswunder, Toast Hawaii und properen Frauen“, verrät Schlie. Aber dann fand sie die Frage viel spannender, wie es zum westdeutschen Wirtschaftswunder kam: „Die entscheidenden Weichen, der Zusammenschluss der drei Westzonen, die Währungsreform in Westdeutschland, der Marshallplan und das Grundgesetz wurden 1948/49 gestellt. Wer damals Fortüne und Ehrgeiz hatte, der konnte sich etwas aufbauen. Das galt allerdings nicht für Frauen. Für sie waren diese Jahre ein bitterer Rückschritt.“

Frauen durften ohne Erlaubnis ihrer Männer nicht arbeiten, nicht den Führerschein machen und kein eigenes Konto haben – und nur eine verheiratete Frau war eine gute Frau, sagt Schlie. Ihre Romanfigur Paula hingegen ist eine der Frauen, die dagegen aufbegehren und auf ihr Recht auf Glück pochen. „Maschenmillionärin“ nennt Tania Schlie ihre Protagonistin Paula – in Anlehnung an die vielen Maschen, die ein Seidenstrumpf hat.

Tania Schlie: „Ich habe beim Schreiben von Paula oft an die Generation meiner Mutter und Großmutter gedacht. Wir alle profitieren heute von den Kämpfen, die sie damals ausgefochten haben.“