Glückstadt : Tagesstätte eine Visitenkarte der Stadt

von Herbert Sosat

erstellt am 05.Nov.2017 | 08:00 Uhr

„Oh, When The Saints Go Marching In“. Viel besser hätte der Einstieg nicht sein können. Die „VIP’s“, die Band der Glückstädter Werkstätten, startete schwungvoll einen ganz besonderen Tag: Die Einweihung der neuen Tagesförderstätte am Schulgang 2. „Hier ist eine Visitenkarte entstanden, die auch die Stadt schmückt. Ein präsentes Gebäude zum Wohnen und Arbeiten, zum Wohl fühlen“, sagte Bürgermeisterin Manja Biel.

In der Tat: Die neue Tagesförderstätte erfüllt für ihre künftigen Bewohner alle Anforderungen. Modern eingerichtet, funktionell mit allen erforderlichen Räumen für Arbeit, Spiel, Sport und Unterhaltung. 16 Wohnungen mit barrierefreien Küchen und Bädern sind entstanden, eine Therapeutenpraxis, großzügige Innen- und Außenflächen. Die Gartenanlage mit Ballspielfeld wird sicher zu einem Mittelpunkt im täglichen Miteinander der dort lebenden Menschen. Der gesamte Komplex steht auf einem 1700 Quadratmeter großen Areal, die Wohnfläche über drei Geschosse beträgt etwa 900 Quadratmeter.

Emanuel Gaenslen, Leiter der Glückstädter Werkstätten, begrüßte zur Einweihung zahlreiche Ehrengäste. Seine Erinnerung führte vom Planungsbeginn vor vier Jahren über die Bauzeit bis hin zum jetzigen Stand. Schmunzelnd erinnerte er an die komplizierte Herstellung des Untergrunds. Unter dem Fundament befindet sich ein Balkenrost, das die 16 Pfeiler verbindet, die im Erdreich für Stabilität sorgen. Die Pfähle ragen 20 Meter in den Boden hinein.

„So ein Projekt zu verwirklichen bedarf des Zusammenwirkens aller Kräfte“, erläuterte auch Georg Kallsen, Vorsitzender der Norddeutschen Gesellschaft für Diakonie (NGD), der die Glückstädter Werkstätten angehören. Kallsen hob das Engagement der Behörden, Firmen, Architekten und aller Mitarbeiter hervor. Etwa 20 Monate betrug die reine Bauzeit, investiert wurden etwa vier Millionen Euro. 1,5 Millionen Euro flossen durch Gelder der Eingliederungshilfe in das Projekt. Alles weitere ist frei finanziert.

Architekt Thomas Ritscher betonte in seiner Laudatio, dass er froh sei, ohne wesentliche Probleme das Projekt verwirklicht zu haben. Vor allem die bauausführenden Firmen – etwa die Hälfte kommt aus dem Umland – hätten großartige Arbeit geleistet. Symbolisch überreichte er den großen Schlüssel an Sabine Feldmann, Vorsitzende des Werkstattrates.

Die Tagesförderstätte, in der zukünftig 25 Menschen mit Handicap leben werden, leitet Jutta Brockmüller. Ihr zu Seite stehen Yamira Rechlin (Therapeutenpraxis) und Bianca Röhling (Bereich Wohnen). Pädagogisches und pflegerisches Fachpersonal steht allen Bewohnern unterstützend zur Seite. Als äußerst gelungen wurde die durchgängige Sichtachse am Schulgang zwischen Kirchplatz und Wall gewertet. Außerdem liegt der Neubau ganz nahe am Zentrum. Damit sind Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten gegeben.

Pastorin Gabriele Schinkel verglich in ihrer Segnung die künftigen Bewohner des Hauses mit lebendigen Steinen: „Verschieden und bunt soll es sein, jeder findet hier seinen Platz, jeder soll hier nach seinen Bedürfnissen leben.“ Mit einem Tag der offenen Tür informierten sich auch die Glückstädter über die neue Tagesförderstätte.