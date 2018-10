Einladung zur Besichtigung : Tag des offenen Leuchtturms

Der Bauherr WSA lädt ein: Das neue Leuchtfeuer am Neuendeich kann am Freitag besichtigt werden.

von Christine Reimers

29. Oktober 2018, 16:05 Uhr

Zum Tag der offenen Tür laden die Verantwortlichen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) Freitag, 2. November, von 10 bis 15 Uhr in den Leuchtturm am Neuendeich ein. Das Motto: Glückstadt aus der Vogelperspektive. „Es besteht die Möglichkeit, den herrlichen Ausblick über Glückstadt zu genießen“, so Jürgen Behm vom WSA mit. Er wird Freitag für Fragen zur Verfügung stehen. Der neue Leuchtturm wurde erst im August aufgestellt. Er weist der Schifffahrt im Hauptfahrwasser der Elbe den sicheren Weg nach Hamburg.

Der Turm am Neuendeich ist etwas mehr als 40 Meter hoch. Die Baukosten für das Leuchtfeuer und für das neue, dazugehörige Unterfeuer im Deichvorland betrugen rund 1.8 Millionen Euro. Beide Leuchtfeuer bilden die Richtfeuerlinie Glückstadt.