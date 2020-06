Blumenpracht : Tag des offenen Gartens in Kollmar

Gerd Winzek zeigt bei der landesweiten Aktion am 20 und 21. Juni seine historischen Rosen.

von Christine Reimers

03. Juni 2020, 14:08 Uhr

Kollmar | Auch in diesem Jahr öffnet Gerd Winzek in der Kleinen Kirchreihe 14 in Kollmar seinen Garten im Rahmen der landesweiten Aktion Offener Garten. „Wir zeigen knapp 600 verschiedene Rosensorten mit dem Schwerpunkt auf historischen Rosen. Von Anfang an haben wir auf eine gift- und chemiefreie Bewirtschaftung Wert gelegt und einen Lebensraum für Insekten, Vögel und Kleintiere geschaffen“, erklärt Winzek.

Rosen, Stauden und Gehölze wachsen organisch miteinander, klar strukturierte Beete und naturnahe Bereiche gehen harmonisch ineinander über. Am Hauptwochenende am 20. und 21. Juni von 10 bis 18 Uhr wird der Imker Edmund Schulze alles Wissenswerte über Bienen mit den Besuchern teilen, und einige ausgewählte Aussteller werden ihre selbst hergestellten Produkte anbieten. „Gemäß den geltenden Corona-Regeln werden wir die behördlichen Hygienemaßnahmen umsetzen“, sagt Winzek.

Weitere Termine im Kollmaraner Garten sind: 14. und 28. Juni, 5. Juli, 30. August und 6. September jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Wer noch weitere Gärten am 20. und 21. Juni besuchen will, kann sich auf der Internet-Seite Aktion Offener Garten in Schleswig-Holstein und Hamburg informieren. Dort steht auch, wann die einzelnen Gärten in Corona-Zeiten geöffnet haben.