Schnupperunterricht in Glückstadt : Tag der offenen Tür am Detlefsengymnasium

Am Detlefsengymnasium konnten sich angehenden Gymnasiasten über das informieren, was sie nach den Sommerferien erwartet.

18. Februar 2020, 15:44 Uhr

Glückstadt | Bei einem Tag der offenen Tür konnten sich die angehenden Gymnasiasten in Glückstadt schon einmal in ihrer künftigen, neuen Schule umschauen. Für die Kinder, die im Sommer die Grundschulen verlassen werden, hatte das Detlefsengymnasium einen ganzen Vormittag bunt und abwechslungsreich gestaltet – unter anderem mit Schnupperunterricht und vielen Angeboten in den verschiedenen Fächern.

Entdeckungen unter dem Mikroskop

So konnten die Jungen und Mädchen beispielsweise im Bereich Biologie mit dem Mikroskop arbeiten und unter anderem Haare und Federn von ganz nah betrachten. Im Fach Chemie standen stattdessen kleine Experimente auf dem Programm und auch in der Physik konnten die Kinder ihre ersten Erfahrungen mit der Elektronik oder auch im Bereich der Mechanik sammeln.

Lehrstunden in vielen Klassenräumen

Aber auch die übrigen Fächer präsentierten sich quer über die Schule verteilt den künftigen Gymnasiasten. Lehrer für Englisch, Deutsch, Französisch oder auch Mathe stellten in verschiedenen Klassenräumen ihre Themen und Unterrichtsinhalte für die Schüler interessant dar.

Während die Kinder ihre eigenen Wege gingen, informierten Direktor Hartmut Appel und Unterstufenleiterin Sonja Meß die Eltern über das, was auf sie beziehungsweise ihre Kinder zukommen wird. In der Aula gab es zur Stärkung Kaffee, Kuchen und herzhaftes Gebäck. Und wer bei der Rallye durch die Schule genügend Punkte gesammelt hatte, der konnte sich am Ende sogar noch eine Belohnung abholen.