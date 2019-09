Helfer gesucht : Tafel Itzehoe braucht Verstärkung

Damit sie weiter den guten Kontakt zu den Nutzern halten können, sucht die allgemeinnützige Einrichtung neue Ehrenamtler.

Itzehoe | Bei der Tafel Itzehoe werden Helfer gesucht – damit alles beim Alten bleiben kann.

Seit nun fast 20 Jahren erfolgt die Verteilung der Waren auf die gleiche Art, berichtet Leiterin Antoinette Deister. Die Mitarbeiter der Ausgabe starten gegen 8 Uhr. Bis 11 Uhr werden die Waren sortiert und auf die Positionen im Laden verteilt. Ab 11 Uhr erfolgt die eigentliche Ausgabe. „Das Ziel ist eine möglichst gerechte Verteilung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Haushaltsgrößen“, erklärt Deister. „Die Ausgabe in unserer Tafel funktioniert so: Die Waren werden auf acht Positionen sortiert zum Beispiel Brot, Grundnahrungsmittel, Obst oder Gemüse.“ An diesen Positionen verteilen jeweils ein oder zwei Mitarbeiter nach Haushaltsgröße und dem aktuellen Angebot. „Der Vorteil in diesem System ist , dass die Nutzer der Tafel Wünsche äußern können. Es gibt einen intensiven Kontakt“, sagt die Leiterin. „In der Tafel Itzehoe kennt man sich. Es ist eine Atmosphäre wie in einem altmodischen kleinen Supermarkt, fast wie in einem sogenannten Tante Emma-Laden.“

Doch das System ist personalintensiv. „Da die Bundestafel, zu der wir ja auch gehören, keine konkreten Vorgaben für die Art der Ausgabe macht, gibt es ganz unterschiedliche Systeme“, erklärt Deister. „Es gibt Tafeln, die fertig gepackte Tüten oder Kisten ausgeben. Dafür kommt man mit weniger Helfern aus.“ Gelingt es in Itzehoe nicht, neue Mitarbeiter für die Ausgabe zu finden, so müsse auch hier das bewährte System verlassen werden, befürchtet die Leiterin. „Deshalb unser Aufruf: Helfen Sie uns, damit die Tafel ihren Charakter bewahrt.“

Die Unterstützung könne ganz unterschiedlich aussehen. Einige Mitarbeiter arbeiten nur alle zwei Wochen. Wieder andere kommen erst gegen 11 Uhr zur Ausgabe. „Da sind wir ganz flexibel“, sagt Deister. „Auch für den Fahrdienst werden eigentlich ständig Fahrer und Beifahrer gesucht.“



>Kontakt: 04821/4084828.