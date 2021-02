Einbruch in Schenefelder Kindergarten : Täter stehlen Geld aus dem Tresor

Die Polizei sucht die Täter, die in den Kindergarten in Schenefeld eingebrochen sind.

Schenefeld | Bei einem Einbruch in die Schenefelder Kindertagesstätte erbeuteten die Täter Bargeld. Die Unbekannten stiegen über ein Fenster in das Gebäude, das sich in der Straße Zum Birkengrund befindet, in der Zeit zwischen Donnerstag, 11. Februar, 16.40 Uhr, und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.