Diebstahl in Itzehoe : Täter stehlen Gasflaschen auf Firmengelände

Die Täter luden Gasflaschen im Wert von 3000 Euro von einem Transporter ab.

von Delf Gravert

26. Juni 2020, 15:08 Uhr

Itzehoe | Bisher unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Donnerstag mehrere Gasflaschen von einem Firmengelände an der De-Vos-Straße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.15 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, unbemerkt auf das Grundstück der Firma. Dort verschafften sie sich Zugang zur Ladefläche eines Transporters und entwendeten mehrere Gasflaschen, die dort verladen waren. Der Wert der Flaschen liege bei etwa 3000 Euro, teilt die Polizei mit. Die Beamten suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.



>Hinweise: 04821/6020.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?