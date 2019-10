Zeitung in Itzehoer Schulen : Täglicher Lesestoff für 840 Schüler

Das ist Medienbildung mal ganz praktisch: An 19 Schulen der Region ist jetzt wieder „Zeitung in der Schule“ gestartet.

28. Oktober 2019, 11:30 Uhr

Itzehoe | Zeitung lesen? Für die Sechstklässler von Julia Priebe keine große Sache. Die 11-bis 13-Jährigen der 6c an der Wolfgang-Borchert-Schule sind gestern schon in ihre zweite Runde beim Projekt „Zeitung in der Schule“ (Zisch) gestartet. Rund 840 Schüler aus 19 Bildungseinrichtungen in Steinburg und Dithmarschen werden bis 1. Februar täglich mit Lesestoff versorgt, den sie im Unterricht und in den Ferien durchforsten können. Klassenlehrerin Julia Priebe hat mit den 23 Jungen und Mädchen im ersten Durchgang ein „Best of Norddeutsche Rundschau“ erstellt, dieses Mal soll am Ende ein Text der Schüler gedruckt werden.