Täglich kämpfen für den Frieden

Gedenken und Mahnung – diese doppelte Bedeutung habe der Volkstrauertag. Daran erinnerte Oberleutnant der Reserve Marc Lemmermann beim gestrigen Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt, zu dem die Innenstadtgemeinde, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und Bürgervorsteher Heinz Köhnke eingeladen hatten.

Pastor Christian Krause stellte im Gottesdienst das Bewusstsein für eine Erinnerungskultur in den Mittelpunkt: „Das Erinnern an die Verstorbenen und an die Gräueltaten während der zwei Weltkriege muss eine Mahnung sein, denn Frieden ist nicht selbstverständlich.“ Bei der anschließenden Kranzniederlegung an der Kriegsgräberstätte des Zweiten Weltkriegs wies Lemmermann auf die aktuellen Konflikte rund um den Globus hin – Kämpfe in der Ukraine, Bürgerkrieg in Syrien, militärische Eskalation im Gaza-Streifen und die Schreckensherrschaft des so genannten Islamischen Staats im Irak. „All das sind aber nur Beispiele für die Opfer in einer Welt, in der zu viel Gewalt herrscht“, fuhr er fort. Aus diesen Konflikten müsse man lernen: „Wir müssen rechtzeitig erkennen. Mutig erscheinen, wo Mitmenschen unsere Hilfe brauchen.“ Für den Frieden müsse man täglich aktiv eintreten. „Dies ist ein schwieriger, aber machbarer Weg“, sagte Lemmermann.

Bürgervorsteher Köhnke hob hervor, dass am Volkstrauertag auch an diejenigen Menschen erinnert werde, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk oder einer anderen Rasse angehörten. „Heute trauern wir um die Opfer von Krieg, Bürgerkrieg und Terrorismus.“ Die Feier wurde begleitet vom Itzehoer Musiker Moritz Kruit, der auf seiner Posaune „Ich hatt’ einen Kameraden“ spielte.