Bereit für Homeschooling : Tablets und Notebooks: 420 neue Geräte für die Itzehoer Schulen

Schülern ohne eigene Technik zu Hause soll das digitale Lernen ermöglicht werden, wenn es nötig wird.

Itzehoe | Ein unscheinbarer Raum unter dem Dach der Kaiser-Karl-Schule. Jede Menge unscheinbarer Kartons auf zwei Tischen. Und mittendrin eine erfreute Schulleiterin: „Wenn es zur teilweisen Schulschließung kommen sollte, sind wir vorbereitet“, sagt Regina Hübinger. 56 neue Notebooks hat die KKS jetzt zur Verfügung. Insgesamt werden in diesen Wochen rund 420 Endgeräte – Tablet-PCs, Notebooks oder in beiden Funktionen verwendbare Convertibles – an die Schulen verteilt.

Sie stammen aus dem Digitalpakt 2.0, daraus waren 217.000 Euro auf die Stadt entfallen. Dabei gehe es um den digitalen Unterricht zu Hause, erläutert Mirko March von der IT-Abteilung der Stadt: Schüler sollen nicht darunter leiden, dass es zu Hause womöglich kein Endgerät gibt. Eine Umfrage an der KKS habe gezeigt, dass dies pro Klasse durchschnittlich sechs bis zehn Schüler betreffe, sagt Hübinger. „Wirklich toll“ sei es deshalb, die neuen Notebooks zu haben: „Ich bin ein bisschen beruhigt, seit die Geräte im Haus sind.“

An dem Gymnasium werde derzeit mit It’s learning die Lernplattform des Landes eingeführt. Der zentrale Schul-Server der Stadt im Rathaus habe dafür die passende Schnittstelle, erklärt March. Als Pilotprojekt ist die Gemeinschaftsschule am Lehmwohld bereits angeschlossen, weil dort mit der Brandschutzsanierung die erforderliche Infrastruktur eingebaut werden konnte. An der KKS und der benachbarten Klosterhof-Schule läuft das noch – sie sind die nächsten.

Die Geräte und das Windows-Betriebssystem wurden laut March aus dem Digitalpakt finanziert, die Stadt besorgte zusätzlich eine Software, die sicherstellen soll, dass die Schüler die Geräte nicht durch eine Fehlbedienung beschädigen können. Besonders sei darauf geachtet worden, dass die Rechner auch im Schulbetrieb genutzt werden können. Dafür sind noch Systeme erforderlich, um sie nach dem Betrieb aufbewahren und für den folgenden Tag aufladen zu können. In diesem Punkt gebe es Lieferengpässe, so March.

Eine „wichtige Entlastung“ seien die Notebooks, sagt Hübinger. Mit dem nächsten Digitalpakt sollen nach Marchs Worten Endgeräte für Lehrer finanziert werden. Gute Idee, da viele ihre private Technik nutzten, findet die KKS-Leiterin. Noch ist das Programm allerdings nicht konkret.

Das gilt auch für ein weiteres Sofortausstattungsprogramm des Landes. Benötigt wird es aber in jedem Fall, so March: „Es gibt in der Stadt allgemein noch einen erheblichen Mehrbedarf.“