Blitzeinbruch in Wacken : Tabak und Zigaretten aus Supermarkt gestohlen

Die Polizei bittet um Hinweise auf die drei Täter.

Avatar_shz von sh:z

10. Dezember 2019, 15:40 Uhr

Wacken | In der Nacht zu Dienstag ist es in Wacken zu einem Einbruch in einen Supermarkt gekommen.

„Nach derzeitigen Erkenntnissen hat das Tatgeschehen nur zwei Minuten gedauert“, berichtet Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Drei Personen seien gewaltsam in den Markt in der Straße Gehrn eingedrungen, hätten Tabakdosen und Zigarettenstangen entwendet.

Hinweise an die Kripo unter 04821/6020.

Eine sofortige Fahndung verlief negativ.

Einen Teil des Diebesguts fanden Beamte im Bereich des Tatortes – offenbar haben die Einbrecher diesen auf der Flucht verloren.