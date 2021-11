Fußball-Oberliga Frauen : SV Neuenbrook/Rethwisch will gegen Stern Flensburg nachlegen

Trainer Lars Lühmann setzt nach dem Sieg gegen TuRa Meldorf auf weiteren Punktedreier

Rethwisch | Nächstes Heimspiel für die Oberliga-Kickerinnen des SV Neuenbrook/Rethwisch. Am Sonntag um 14 Uhr ist IF Stern Flensburg zu Gast in Rethwisch. Nach dem Sieg gegen Meldorf am vergangenen Wochenende war die Erleichterung auch beim Training unter der Woche deutlich spürbar. Nun wollen die Schützlinge von Trainer Lars Lühmann gegen die Nordlichter nachlege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.