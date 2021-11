Fußball-Oberliga Frauen : SV Neuenbrook/Rethwisch gewinnt Kellerduell gegen TuRa Meldorf

1:0 – Lara Delfs erzielt Tor des Tages mit einem Sonntagsschuss

Rethwisch | Riesenjubel beim SV Neuenbrook/Rethwisch. Der erste Sieg in der Fußball-Oberliga der Frauen ist unter Dach und Fach. Die Steinburgerinnen schlugen TuRa Meldorf im Kellerduell mit 1:0 (1:0), reichten die Rote Laterne an die Gäste weiter und zogen dank des besseren Torverhältnisses auch noch an Rot-Schwarz Kiel vorbei. Ritt auf der Rasierklinge Nach eine...

