Personalnot bei der Kreiselternvertretung STeinburg : Susanne Güldner: „Wir brauchen Leute“

Kreiselternvertretung Steinburg ist wichtiger Ansprechpartner für Eltern mit Kindern in Tageseinrichtungen.

von Anna Krohn

04. September 2019, 11:38 Uhr

Hohenaspe | Susanne Güldner (37) ist seit September 2018 Vorsitzende der Kreiselternvertretung Steinburg (KEV), die die Interessen aller Eltern mit Kindern in den mehr als 70 Kitas oder bei Tagesmüttern vertritt. Die Mutter von zwei Kindern, die auch stellvertretende Bürgermeisterin in Hohenaspe ist, berichtet im Interview mit Redakteurin Anna Krohn, warum die Arbeit der KEV so wichtig, aber dennoch gefährdet ist.

Frau Güldner, wofür setzt sich die KEV ein? Was tut sie für die Eltern?

Es gibt uns ja per Gesetz, und in erster Linie geht es darum, dass Eltern Gehör bekommen und ein Mitspracherecht haben. Über die Jahre hat sich unsere Arbeit immer wieder verändert. Anfangs war oft der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz Thema, Eltern suchten unsere Hilfe, wenn sie keinen bekommen haben, und wir haben sie beraten. Dann geht es aufgrund des Personalmangels in den Kitas, der ein immerwährendes Thema ist, vermehrt darum zu beraten, ob und inwiefern Eltern Beiträge kürzen können, wenn eine Kita mal schließen muss. Oder es geht um die Sozialstaffel, die Beitragsermäßigung für Eltern, die finanziell nicht so gut dastehen. Es gibt sehr viele Themen unterschiedlicher Natur, die Eltern und Elternvertreter bewegen – und egal womit, die Eltern können sich immer an uns wenden.



Und das tun sie auch?

Leider wissen viele Eltern gar nicht, dass es uns gibt, obwohl unsere Flyer in jeder Kita im Kreis ausliegen, das ist sehr schade – und mit ein Grund, warum wir akute Probleme haben. Leider hat jeder Kreis das Problem, dass es nicht 100 Elternvertreter gibt, die auch in der Kreiselternvertretung mitmachen. Wir sind allerdings auch für die Kindergärten da. Es haben zum Beispiel schon Kitas bei uns nachgefragt, wie sie es gerecht umsetzen können, wenn bei akutem Personalmangel nicht alle Kinder betreut werden können.



Was macht die Arbeit der KEV denn so wichtig?

Man kann sagen, dass unsere Arbeit immer wichtiger wird heutzutage. Wir haben auf Kreis- und auch auf Landesebene eineinhalb Jahre lang aktiv an der Umsetzung des neuen Kita-Gesetzes mitgearbeitet. Ich habe das Gefühl, wir in der KEV haben immer mehr zu tun, und unsere Arbeit wird qualitativ besser, der Stellenwert höher. Wir organisieren auch Elternabende mit Referenten zu unterschiedlichsten Themen, das finanzieren wir durch Mittel des Sozialministeriums. Wir haben auch Umfragen zu den Gruppengrößen im Kreis gemacht, arbeiten mit dem Schulamt zusammen wenn es darum geht, wie der Übergang von der Kita in die Schule gestaltet werden kann.

Info:



> Die KEV Steinburg lädt Eltern, Erzieher und Tagesmütter zur Vollversammlung der Kreiselternvertreter am Dienstag, 24. September, 19.30 Uhr, in die Begegnungsstätte Wellenkamp, De-Vos-Straße 7 in Itzehoe, ein. Weitere Infos: www.kita-eltern-sh.de/kev/ kreis-steinburg



Wie bewerten Sie als KEV-Vorsitzende denn die Situation der Kitas im Kreis?

Wir sind solide aufgestellt, aber es ist natürlich ausbaufähig. In Bezug auf Dinge wie Gruppengrößen zum Beispiel wird ja stetig etwas getan. Hier in Hohenaspe wurden zwei Container aufgestellt für zwei neue Gruppen, was zunächst etwas kritisch gesehen wurde. Aber die Container sind jetzt „Fuchshöhle“ und „Dachsbau“ und die Kinder finden sie super. Man muss ja immer einen Blick in die Zukunft werfen, kann nicht fünf neue Kindergärten bauen, die man am Ende nicht voll kriegt. Was hier bei uns im Kreis sehr gut ist: Im Jugendhilfeausschuss wird direkt gefragt, was die KEV zu einem Thema sagt, wir werden wertgeschätzt.



Was sagen Sie denn zum neuen Kita-Gesetz, das die Qualität der Betreuung – unter anderem durch mehr Erzieher – besser, anhand von Beitragssenkungen aber auch günstiger machen soll?

Bei unserer Mitarbeit daran, über die Landeselternvertretung, die LEV, ist leider nicht das rausgekommen, was wir uns erhofft hatten. Beim Thema Inklusion gibt es einen hohen Nachholbedarf, und ich sehe es so: Wenn man die Qualität der Kitas steigern will, muss das alles irgendwie finanziert werden, aber viele Eltern freuen sich natürlich über die langfristig geplante Beitragsfreiheit... Ob das neue Gesetz ein guter Weg ist, wird sich zeigen.

Wie sind Sie denn zur KEV gekommen?

Ich bin mit dem Kindergarten hier bei uns, in den unser dreijähriger Sohn geht, sehr zufrieden, daran lag es nicht. Eine Freundin sagte zu mir: ‚Lass uns mal zur KEV-Vollversammlung gehen’, das war 2017. Ich fand es gleich toll, was dort gemacht, worüber gesprochen wird, und habe mich wählen lassen. Ich war aber nicht gleich Vorsitzende.



Wie sieht denn Ihr Team aus?

Wir sind zurzeit zu viert, aber zwei Mitglieder gehen bald. Wenn wir keine neuen Mitstreiter finden, sind wir nach der nächsten Wahl nur noch zu zweit. Wir brauchen Leute, das ist ganz klar. Wir sind immer offen für neue Ideen, freuen uns über jeden, der mitarbeiten möchte, auch ohne eine große Verantwortung zu übernehmen. Weil eine bessere Vernetzung, ein reger Austausch zwischen den Kitas und allen Beteiligten wünschenswert ist, würde ich gern Gesprächsabende mit Eltern und Erziehern verschiedener Kitas ins Leben rufen...



...was aufgrund des mäßigen Interesses an der KEV aber schwer umzusetzen ist?

Genau, wenn wir bald wirklich nur noch zu zweit sind, können wir fast nichts organisieren, lediglich Elternanfragen bearbeiten. Leider gibt es sogar Kreise, die gar keine KEV haben, dabei ist die Vernetzung unter uns KEVs so wichtig.



Und wenn es hier bald keine KEV mehr geben würde?

Das wäre ein großer Verlust. Denn wir, die KEV, können nicht ohne Eltern, und die Landeselternvertretung kann nicht ohne uns.