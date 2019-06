Feuerwehr-Einsatz : Surfer in Not

Mit letzter Kraft konnte sich ein verunglückter Surfer vor Glückstadt retten.

von Christine Reimers

10. Juni 2019, 16:37 Uhr

Glückstadt | Auf der Elbe in Höhe Glückstadt ist Sonnabendnachmittag ein Kite-Surfer in Seenot geraten. Der junge Mann hatte das stürmische Wetter für eine Surfrunde genutzt und war an der Störmündung ins Wasser gegangen. Nach einiger Zeit gelang es ihm nicht mehr, sich nach einem Sturz ins Wasser auf sein Surfbrett zurückzuziehen.

Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Surfer einen Krampfanfall erlitten und trieb hilflos im Wasser. Zeugen setzten kurz nach 17 Uhr einen Notruf ab. Augenblicke später wurde mit dem Stichwort „Person treibt in Höhe Rhinplate im Wasser – Menschenleben in Gefahr“ Alarm ausgelöst für die Feuerwehr Glückstadt und ihrem im Außenhafen liegenden Einsatzboot „HLM G. Tietkens“ sowie für Polizei, Rettungsdienst und der Tauchergruppe der Feuerwehr Itzehoe.

Wenige Minuten nach dem Auslaufen des Einsatzbootes kam in Höhe des Fähranleger für Warin Westphal, Martin Richter und Niels Fares die Nachricht, dass es der Surfer mit letzter Kraft selbst geschafft hatte, sich in Höhe Am Neuendeich 131 ans Elbufer zu retten. Dort untersuchten Sanitäter vom Rettungsdienst den Mann. In das Krankenhaus brauchte der Surfer aber nicht eingeliefert zu werden.