Glückstadt : Suppe für potenzielle Spender

Verein Aktiv für Glückstadt veranstaltet unterhaltsamen Abend in der Stadtkirche mit vielen Gästen.

von Christine Reimers

21. März 2018, 05:00 Uhr

Gute Stimmung und ein Glas Wein in der Hand: Zahlreiche Gäste genossen einen Abend in etwas anderem Ambiente oder wie Henning Plotz sagte: einer „außergewöhnlichen Lokalität“. Zu diesem Treffen in der Stadtkirche hatten der Vorstand von Aktiv für Glückstadt sowie Pastor Stefan Egenberger, Kantor Florian Hanssen und Antje Withers eingeladen.

Seit Jahren animiert Antje Withers dazu, für die neue Orgel zu spenden. Zahlreiche Aktionen hat sie dazu veranstaltet. An diesem Abend hatte sie Suppe für die Gäste gekocht. Doch bevor diese später im Gemeindehaus mit leckerem Brot serviert wurde, durften es sich die Gäste auf der Orgel-Empore gemütlich machen. Sie genossen ihren Wein und lauschten dem Spiel von Florian Hanssen an der Orgel. Er musizierte hervorragend, doch zu hören war: Es wird Zeit für eine neue Orgel. Flyer zur Spendenaktion mit der Kirchen-Kontonummer lagen griffbereit auf den Stühlen bereit.

Pastor Egenberger stellte die Kirchengemeinde vor. „Wir sind da, wenn es etwas zum Feiern gibt“, umriss er die ganze Bandbreite von der Taufe über die Hochzeit bis zu Gottesdiensten. „Fast jeder zweite Glückstädter ist Mitglied unserer Gemeinde“, insgesamt sind es rund 5500. Und wichtig sei der Kirchengemeinde die Nähe zu der katholischen Kirche und den Moscheen. Da die Glückstädter Werkstätten zur Diakonie gehören, gebe es rund 400 Arbeitsplätze der Kirche in der Elbestadt. Auch sei die Stadtkirche Bestandteil des Tourismus. „Wir hatten im vergangenen Jahr 20 000 Besucher.“

Über die jetzige und über die künftige Orgel sprach Florian Hanssen. Im kommenden Jahr wird die Stadtkirche 400 Jahre alt. Dann soll das neue Instrument aufgebaut sein.

1665 gab es eine Orgel, an der der berühmte Orgelbauer Arp Schnitger mitgearbeitet hatte. 1892 wurde eine weitere gebaut, die jetzige ist von 1962 und bereitet nur Sorgen. „Von diesem Instrument ist unklar, warum es so gebaut wurde“, sagte Hanssen. So wurde Plastik eingebaut, das heute so porös ist, wie die Gummierung eines alten Kühlschranks. Ein großes Problem: Die Orgel grenzt direkt an die kalte Turmwand. „Der Motor saugt die kalte Luft für die Pfeifen von außen an. Und im feuchten Raumklima der Kirche gedeiht der Schimmel gut.“ Nur komme er kaum an die Pfeifen heran, um sie stimmen zu können. „Der Unterhalt der Orgel frisst viel Geld“, so der Kantor. „Deshalb wurde beschlossen, eine neue zu kaufen.“ Persönlich freuen würde er sich über eine Tastenheizung, denn die Kirche ist mit 16 Grad nur geheizt bei Gottesdiensten und geübt wird bei kalten Temperaturen.

Der Vertrag über die neue Orgel ist zwar unterschrieben, doch das Geld – 500 000 Euro – ist noch nicht zusammen. „Wir freuen uns über jede Unterstützung“, warb Egenberger um Spenden.

Henning Plotz versprach, dass Aktiv für Glückstadt spenden werde. Die Höhe der Summe nannte er noch nicht. Nur: „Wir wollen die großen Pfeifen.“