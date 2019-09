Kohltage in Dithmarschen : Superfood made in Dithmarschen

Karolinenkoog: Landtagspräsident Klaus Schlie eröffnet die Kohltage im Norden des Kreises

10. September 2019, 17:42 Uhr

Karolinenkoog | Die 33. Dithmarscher Kohltage kündigen sich an, die Organisatoren stecken in den letzten Vorbereitungen für den Kohlanschnitt am 17. September. Der findet in diesem Jahr auf dem Hof von Jan Henning Ufen und Jana Geldermann im Kieckshofweg 1 im Karolinenkoog statt.

Kohltage werden seit 2003 gefeiert

Bereits 2003 wurde dort die Eröffnung der Kohltage gefeiert, damals erstmalig alles an einem Ort. Nach den Erfahrungen der vergangenen 16 Jahre bleibt es bei dem Konzept.

Eine Herausforderung für den Hof und die Organisatoren. Mit im Boot sind Polizei, DRK und Feuerwehr sowie der Kreislandfrauenverband und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Die Fäden laufen im Amt Eider zusammen. Christine Will koordiniert mit ihren Kollegen und Helen Kiehl von Dithmarschen Tourismus Aufbau und Ablauf der Mammutveranstaltung – erwartet werden auf dem Ufen-Hof mehrere Tausend Gäste zur Auftaktveranstaltung des einwöchigen Reigens rund um den Kohl.

Neben Kreispräsidentin Ute Borwieck-Dethlefs und Landrat Stefan Mohrdieck wird auch der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtags, Klaus Schlie, zum Kohlanschnitt erwartet.

Supertage für ein Superfood in einer Superregion. Klaus Schlie, Landtagspräsident

Nicht zu unrecht: Bereits in der Antike galt Kohl als Allheilmittel. So entwickelten die Römer eine Heilsalbe aus Fett und Asche verbrannten Kohls zur Desinfektion von Wunden. Und der Vitamin-C-Gehalt des Gemüses bewahrte Seeleute früher vor Skorbut.

Die Vegetation wächst, die Köpfe sind schon sehr groß. Jan Henning Ufen, Kohlbauer

Jan Henning Ufen macht es Spaß, so ein großes Fest auf seinem Hof auszurichten. Allerdings bedeutet die Erntezeit auch Zeitdruck, der auf Ufen und seinen Mitarbeitern lastet.

Der 44-Jährige hat den Hof von seinen Eltern übernommen und ist mit dem Anbau von Weiß- und Rotkohl aufgewachsen. Er engagiert sich im Gemeinderat und landwirtschaftlichen Fachverbänden und sieht in den Kohltagen eine gute Werbung für die Landwirtschaft.

Anschnitt als Startschuss für die Kohltage

Die Dithmarscher Kohltage beginnen Dienstag, 17. September, um 10 Uhr mit dem Kohlanschnitt. Danach findet auf dem Hof Ufen ein umfangreiches Programm rund um den Kohl statt. Neben kulinarischen Leckereien wird es eine große Tombola geben, Musik und Kunsthandwerk aus der Region, und die Landfrauen-Ortsverbände laden zum Gucken und Verweilen ein. Die Landjugend kümmert sich beim Kinderschminken und mit einem Tret-Trecker-Parcours um die jungen Gäste.

Zahlreiche Veranstaltungen in ganz Dithmarschen

Am selben Tag finden im „Kohlosseum“ in Wesselburen und im Haus des Kurgastes Friedrichskoog ebenfalls Veranstaltungen rund um den Kohl statt. Bis zum 22. September gibt es Aktionen in ganz Dithmarschen. Zum Beispiel den Bauernmarkt mit Kohltafel in Brunsbüttel, Krauthobeln beim dreitägigen Marner Stadtfest und kulinarische Stadtführungen in Heide. Eine Broschüre liegt in den teilnehmenden Gastrobetrieben und Tourist-Infos aus.



> Internet: www.echt-dithmarschen.de