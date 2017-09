Ehrenamt : Suchhunde üben in Wandmakerruine

vergrößern 1 von 1 Foto: Schwarck 1 von 1

von Volker Mehmel

erstellt am 28.Sep.2017 | 06:09 Uhr

„Ein ideales Übungsobjekt!“ Helmut Roß, Grundausbilder und Prüfer des Technischen Hilfswerks in Itzehoe, freut sich darauf, mit den THW-Einsatzkräften in dem seit Jahren leerstehenden ehemaligen Wandmaker-Markt an der Neuen Burger Straße den Ernstfall zu proben. Die Gebäude sollen einem Bauprojekt für die Glückstädter Werkstätten weichen und möglicherweise noch in diesem Jahr oder Anfang 2018 abgerissen werden. „Wir sind jetzt voll in der Planung“, teilte Silke Dibbern-Voß mit. Sie ist Koordinatorin für das Projekt in Wilster und dabei die rechte Hand des Einrichtungsleiters Emanuel Gaenslen.

Das THW will wöchentlich immer dienstags in dem leerstehenden Gebäude trainieren. In die Trainingseinätze hat sich auch die Rettungs- und Suchhundegruppe Holstein eingeschaltet. Für sie ist besonders interessant, wenn das massive Gebäude in Trümmern am Boden liegt und dann die Rettungshunde ihre Sucharbeit unter realistischen Bedingungen aufnehmen können. „Das wird besonders spannend, wenn der Abriss läuft“, betonte Detlef Kabelmacher als Vorsitzender und Zugführer der Hundestaffel. Er und seine Ausbildungsleiterin Kirstin Petersen-Pieper sowie Helmut Roß und Michel Raß vom THW erkundeten am Dienstagabend die Räumlichkeiten vor Ort. Damit war der erste Lokaltermin schon beendet, denn eine ursprünglich geplante erste Übung musste ausfallen, da die Einsatzzüge des THW unerwartet Hilfe leisten mussten beim Abriss eines Rettungsturmes auf dem Gelände des Kreisfeuerwehrverbandes in Nordoe.

Silke Dibbern-Voß äußerte sich zuversichtlich über das Bauprojekt auf dem alten Wandmaker-Gelände. Bauherrin ist die Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie e.V. mit Sitz in Rendsburg. Unter dem Dach der ngd-Einrichtung werden die Glückstädter Werkstätten unter Führung ihres Einrichtungsleiters Emanuel Gaenslen in Wilster 60 Werkstattplätze sowie 21 Tagesförderplätze für Schwerstbehinderte einrichten. Im Obergeschoss des Neubaus sollen mindestens 20 Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen vorgehalten werden – ein Teil auch als barrierefreie Wohnungen. „Wir wollen diese frei vermieten. Silke Dibbern-Voß verdeutlichte, dass die Wohnungen nicht zwingend von den hier betreuten Menschen aus den Glückstädter Werkstätten bewohnt werden müssen.