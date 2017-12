Jahrestreffen der Wilstermarsch-Feuerwehren : Stürme fordern die 400 Helfer im Amt

vergrößern 1 von 1 Foto: sko 1 von 1

74 Einsätze fuhren die Gemeindewehren in der Wilstermarsch in diesem Jahr – bis jetzt. Eine entsprechende Bilanz präsentiert Amtswehrführer Axel Erdmann jetzt auf der traditionellen Jahresschluss-Versammlung der Helfer. Dazu begrüßte er die jeweiligen Wehrführer und ihre Stellvertreter sowie Ehrenwehrführer und Gäste.

Amtsvorsteher Helmut Sievers ließ als Dankeschön für den ehrenamtlichen Dienst und die stete Einsatzbereitschaft einen Imbiss servieren und wünschte für das nächste Jahr alles Gute. „Im Amt wurde viel in die Wehren investiert, neue Fahrzeuge angeschafft, Hallen nachgerüstet, und mit der neuen Drehleiter der Feuerwehr Wilster sind die Wehren im Amt gut aufgestellt.“ Sievers lobte den scheidenden Kreiswehrführer Frank Raether für die intensive Begleitung während seiner Dienstzeit.

Laut Axel Erdmann wurden die Wehren zu 15 Feuern und 51 technischen Hilfeleistungen, darunter 17 Sturmeinsätze bei „Sebastian“, 7 bei „Xavier“ und drei 3 „Herbert“, gerufen. Hinzu kamen sieben Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen und einen Rauchbrandmelder in verschiedenen Objekten. Es fanden 17 wehrübergreifende Übungen und im November eine großangelegte Übung der Wehrabschnittsleitung mit den Deichgrafen statt. Außerdem verschiedene Übungen, Lehrgänge und Fortbildungen, allein der Amtswehrführer und sein Stellvertreter Jürgen Schröder haben zirka 100 Termine abgearbeitet.

„Wir sind ausrüstungstechnisch auf einem guten Niveau, Ende Februar soll der Notstromerzeuger geliefert werden“, teilte Erdmann weiter mit. Auf einem Anhänger und mit einem Lichtmast versehen wird das Aggregat bei der Wehr in Dammfleth gelagert und gewartet werden. Aktuell sind in der Wilstermarsch übrigens 401 Kameraden aktiv, davon 108 Atemschutzträger und 50 in den Jugendwehren organisierte Jugendliche. Die Jugendfeuerwehren aus Brokdorf und St. Margarethen hielten ein kurzes Resümee des ablaufenden Jahres mit zahlreichen Dienstabenden, aber auch Zeltlagern und Aktionen auf Kreisebene. Am 1. Juli findet der Kreisjugendfeuerwehr-Tag in St. Margarethen statt, dafür werden entsprechend Helfer gesucht.

Der Funkmeldebereichsleiter Carsten Buck berichtete von zwei Funkübungen und nannte die Wehren Landrecht-Stördorf und Landscheide als Ausrichter in 2018. Von den aktuell 108 Atemschutzträgern erfüllen 83 alle erforderlichen Kategorien, bilanzierte Peter Wyhnanek. Der Atemschutzwart mahnte die regelmäßig durchgeführte Wartung der Geräte an. Bei der Brandschutzerziehung konnte Jens Brackert positiv vermelden, dass mittlerweile alle Grundschulen und Kindergärten in der Wilstermarsch an der Brandschutzaufklärung teilnehmen, die Schule sogar Feuerwehr-AGs eingerichtet hat.

Wilsters Wehrführer Ralf Theede machte in seinem Grußwort darauf aufmerksam, dass seine Wehr in 2020 ihr 150-jähriges Bestehen feiert. Er merkte das problemlose Abarbeiten von Einsätzen mit den Nachbarwehren an und auch Michael Venohr vom Amt Schenefeld sprach vom guten Einvernehmen untereinander.

Kreisbrandmeister Frank Raether verlässt nach 18 Jahren im Februar den Kreisvorstand und verabschiedete sich von den Wehren in der Wilstermarsch. Gemeinsam mit der Amtswehrführung nahm er Beförderungen vor. Der stellvertretende Wehrführer aus Brokdorf, Mirco Block, wurde zum Hauptlöschmeister drei Sterne und Peter Wyhnanek, Wehrführer in Neuendorf-Sachsenbande, zum Brandmeister befördert. Thomas Alpen aus Nortorf und Oliver Blum von Landrecht-Stördorf konnten nicht teilnehmen und werden zu einem späteren Zeitpunkt zu Oberlöschmeistern ernannt. Für ihre geleistete Arbeit wurden die anwesenden Fachwarte Jens Brackert, Carsten Buck, Jörg Sühl und Peter Wyhnanek mit kleinen Präsenten bedacht.

Axel Erdmann informierte noch über ein neues Einsatzstichwort und die Anweisungen, die dann zu beachten sind, sowie über Veränderungen im Ausbildungsbereich. Er bat darum, sich bei Fortbildungen, die nicht wahrgenommen werden, abzumelden, um keine Plätze zu blockieren. Außerdem wird noch Personal für die Wehrabschnittsleitung gesucht.