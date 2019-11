Studio-Konzert mit Abi Wallenstein

Avatar_shz von nr

03. November 2019, 12:22 Uhr

Itzehoe | Gerade erst hat er einen Blues-Preis für 2019 entgegen genommen – so fühlt sich Abi Wallenstein noch mehr angespornt, diese Musikrichtung immer weiter bekannt zu machen. Mittwoch, 6. November, ist er um 19 Uhr für ein kostenloses Konzert im Studio der Störfrequenz im Kulturbahnhof in Itzehoe zu Gast.

Dort trifft er auf seinen Schlagzeuger Martin Röttger. Dieser gestaltet heute und morgen einen Workshop im Kulturbahnhof. Die Teilnehmer lernen, auf dem Cajon einen Rhythmus zu spielen – das sei ein guter Einstieg für jedes Instrument, so die Ankündigung. Der Workshop, der jeweils von 14.30 bis 15.30 Uhr stattfindet, richtet sich an Jugendliche ebenso wie an Erwachsene.

Wer an den beiden Tagen am Cajon-Workshop teilgenommen hat, kann am folgenden Abend beim Studio-Konzert mit Blues-Legende Abi Wallenstein mittrommeln. Der Workshop und das Studio-Konzert sind kostenlos, eine Anmeldung im Kulturbahnhof ist aber unbedingt erforderlich.

> Kontakt: radio@kuba-viktoria.de, 04821/9565610.