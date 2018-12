Fachhochschule in Heide : Studie soll bei Berufswahl helfen

Fachhochschule Westküste will durch eine Studie bei der Suche nach einer Ausbildung mehr Orientierung liefern.

19. Dezember 2018, 13:15 Uhr

Heide | Mehr Orientierung statt Planlosigkeit bei der Berufswahl – dazu soll die gemeinsame Mobilitätsstudie der Fachhochschule Westküste (FHW) und des überregionalen Praktikumsnetzwerkes „Rückenwind – Jugendmobilität Westküste“ beitragen. Studenten im Bachelorstudiengang Wirtschaftspsychologie befragen dazu Jugendliche an zwölf Schulen in den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland, Pinneberg und Steinburg. Sie werden dabei durch das Westküsteninstitut für Personalmanagement der FHW unterstützt.

Ziel der Erhebung ist es, sich ein Bild über die räumliche Mobilität und Flexibilität der Jugendlichen bei ihrer Berufswahl zu machen. Außerdem soll untersucht werden, wie soziale Gegebenheiten und Geschlechterrollen die Berufswahl beeinflussen. Aus den erhobenen Daten sollen Handlungsempfehlungen für Schulen und die Politik abgeleitet werden.

„Die kreisübergreifende Erhebung ist eine tolle Chance, umfassend Einblicke zu erhalten, welche Bedürfnisse Jugendliche bei der Berufswahl haben“, sagt Projektkoordinatorin Andrea Richter. „So können Schulen ihre Schülerinnen und Schüler in der so wichtigen Orientierungsphase im Übergang von Schule zu Beruf noch besser unterstützen.“ Unternehmen könnten im gleichen Atemzug für sich Erkenntnisse erlangen, wie sie potenzielle Fachkräfte gewinnen können.

Weitere Informationen zum überregionalen Praktikumsnetzwerk sowie über das Praktikumsportal gibt es im Internet unter: www.praktikum-westküste.de

Auch den Studierenden im Bachelor- und des Masterstudiengang Wirtschaftspsychologie kämen die Ergebnisse zugute, ist Studienleiterin Esther Nauenburg von der FHW überzeugt. Weiterführende Forschungsarbeiten könnten darüber hinaus durch das Westküsteninstitut für Personalmanagement begleitet werden.

„Die von den Studierenden kontaktierten Schulen waren größtenteils auf Anhieb an einer Teilnahme interessiert“, so Esther Nauenburg. Die Befragungen an den Bildungseinrichtungen sollen vor den Weihnachtsferien abgeschlossen sein. Anfang 2019 findet die Auswertung und Ableitung von Handlungsempfehlungen durch die Studenten statt. Das Projekt soll mit einer Abschlusspräsentation im Februar 2019 enden.

Info: „Rückenwind – Jugendmobilität Westküste“ wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus dem Förderprogramm „Kommunen innovativ“ unterstützt.