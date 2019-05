Fachkräfte für Itzehoe : Studenten besuchen Innovationsraum

Die FH Kiel und das Izet kooperieren – 20 Stunden wurden deshalb exklusive Führungen bei Firmen geboten.

von Andreas Olbertz

07. Mai 2019, 11:45 Uhr

Itzehoe | Politik und Wirtschaft wollen mehr Studenten nach Itzehoe holen. Die ersten sind schon da – zwar nur 20 und auch nur für einige Stunden, aber immerhin: Der Anfang ist gemacht. Erstmals hat das Izet eine Gruppe der FH Kiel zu Besuch, die sich vor Ort ein Bild über die Möglichkeiten im Innovationsraum machte.

„Wir verknüpfen Studenten mit der Wirtschaft“, erklärt Professor Dr. Kay Poggensee von der FH. Es geht um Praktikumsplätze, die Möglichkeit, seine Abschlussarbeit mit direktem Bezug in einem Unternehmen zu schreiben oder sogar den Berufseinstieg – „Unternehmen kennenzulernen, ist für Studenten heute eminent wichtig“, betont Kay Poggensee: „Und wir können hier direkten Kontakt zu Geschäftsführern und Gesellschaftern vermitteln. Versuchen Sie das mal in Hamburg.“

Während der sogenannten zwei interdisziplinären Wochen (IDW), die jedes Semester an der FH angeboten werden, können die Studenten die unterschiedlichsten Veranstaltungen besuchen. Das Angebot umfasst ein breites Spektrum von Fußball bis zum Segelschein, aber eben auch eine Exkursion in den Innovations- und Technologiepark Itzehoe. Die 20 Plätze seien sehr schnell vergeben gewesen.

„Wir sind hier, um zu sehen, was es an Jobs in der Region gibt – die sind ja in Schleswig-Holstein rar gesät“, erklärt Jan Schulz. Er studiert Wirtschaftsinformatik und stammt aus Heide. Natürlich kenne er Itzehoe als Stadt, aber als attraktiven Arbeitsplatz mit interessanten Unternehmen habe er die Stadt nicht auf dem Zettel gehabt. „Das kam nie so bei mir an“, gibt er zu: „Ich denke schon, dass es hier was gibt.“

In eine ähnliche Richtung äußert sich Mechatronik-Student Joseph Hinderleiter: „Bevor es das IDW-Programm gab, wusste ich nicht, dass es den Standort gibt.“ Der Innovationsraum konnte ihn überzeugen. „Ich finde es faszinierend und bin sehr zufrieden.“ BWL-Studentin Alina Hartung aus Norderstedt sucht einen Platz für ihre Abschlussarbeit. Das Angebot in Itzehoe findet sie interessant, sie bezweifelt aber, dass die hiesigen Firmen zu ihren Schwerpunkten passen.

Die Verbindung von FH und Izet fußt hauptsächlich auf persönlichen Verbindungen. Kay Poggensee ist in Itzehoe aufgewachsen, hat an der KKS sein Abi gemacht und wohnt bis heute in der Region – er kennt sich aus. Dank der drei Gymnasien und des RBZ stelle Itzehoe einen relevanten Anteil der Studenten an der FH. Die Verbindung sei aber auch fachlich gerechtfertigt so der Wissenschaftler: „Wenn Sie so eine Programmdichte wie wir hier heute bieten wollen, landen Sie zwangsläufig in Itzehoe.“ Deshalb habe die FH zugegriffen, als sich die Möglichkeit bot, eine Beteiligung am Izet zu übernehmen.

In einer nächsten Stufe sei denkbar, eine Außenstelle der FH in Itzehoe zu eröffnen, um so mehr Studenten in die Stadt zu holen. Eine Idee, die von lokalen Politikern und Unternehmen vorangetrieben wird.