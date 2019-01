FBS Glückstadt : Stressmanagement für junge Eltern

Kurs aus dem Programm Frühe Bildung vermittelt Hilfe in Erziehungsfragen.

von Christine Reimers

06. Januar 2019, 15:15 Uhr

„Die Eltern sind ein bisschen traurig, dass der Kurs jetzt zu Ende ist, wollen sich aber privat weiter treffen“, sagt Marion Schink-Musfeldt. Sie hat gemeinsam mit Sandy Glismann für das Familienzentrum in der Familienbildungsstätte den Kurs Eltern AG geleitet. 20 Wochen lang haben sich junge Mütter mit ihren Kindern getroffen, um sich Anregungen zu holen, sich auszutauschen und ganz viel gemeinsam zu lernen, zu lachen und auch zu spielen.

Der Kurs gehört zum Präventionsprogramm Frühe Bildung und zielt darauf ab, junge Eltern zu unterstützen. „Dabei geht es um Erziehungsfragen, Stressmanagement, Wissensvermittlung und Austausch“, erklärt Marion Schink-Musfeldt. Und dabei kamen auch die Kinder nicht zu kurz.

Während die Eltern sich trafen, gab es für die Kinder eine kostenlose Kinderbetreuung. Und zum Abschluss gab es für Eltern und Kinder in der Stadtbücherei ein Papiertheater. „Der Kurs hat auch mir viel Spaß gemacht, die Eltern waren so offen, haben so viel mitgebracht und sind richtig zusammengewachsen“, freut sich die Kursleiterin.