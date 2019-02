Jamaika-Koalition : Streit über Aufnahme von Klimaschutz in die Verfassung

von Kay Müller

19. Februar 2019, 19:57 Uhr

Sie sind sich nicht einig in der Jamaika-Koalition – wieder einmal. Während die Grünen die Aufnahme des Klimaschutzes in die Verfassung von Land und Bund wollen, winken die Koalitionspartner CDU und FDP vorerst ab. „Ich bin skeptisch, ob die Verankerung des Klimaschutzes in der Landesverfassung wirklich zielführend wäre“, sagt der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Christopher Vogt. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen für künftige Generationen beinhalte den Klimaschutz und sei bereits im Grundgesetz und der Landesverfassung verankert. „Ich bin sehr dafür, beim Klimaschutz oder auch beim Wohnen für konkrete Lösungen zu sorgen, anstatt alles Wünschenswerte in die Landesverfassung zu schreiben.“

Gegen diesen Vorwurf wehrt sich der Grüne Landesvorsitzende Steffen Regis, der einen Antrag für den nächsten Parteitag formuliert hat. „Die Landesverfassung ist kein Fortsetzungsroman. Aber der Klimaschutz ist so ein wesentliches Ziel, das Auswirkungen auf viele Politikbereiche hat, dass er in die Verfassung gehört.“ So werde der gesellschaftliche Diskurs befeuert. Allerdings wollen die Grünen den Klimaschutz „nur“ als Staatsziel festschreiben – einklagbar wäre er für die Bürger so wohl nicht.

„Die CDU-Fraktion hält nicht viel davon, in die Verfassung immer wieder mit punktuellen Veränderungen einzugreifen“, sagt der Parlamentarische Geschäftsführer Hans-Jörn Arp. „Bei der nächsten Verfassungsreform spräche aber nichts dagegen, das Thema auf die Agenda aufzunehmen.“

Die AfD ist strikt dagegen. „Das ist ein fataler Irrweg, der direkt in die De-Industrialisierung unseres Landes führt. Dabei kann das Weltklima nicht in Schleswig-Holstein geschützt werden – sehr wohl aber unsere heimische Wirtschaft“, sagt der Fraktionsvorsitzende Jörg Nobis.

Allerdings haben die Grünen die restliche Opposition an ihrer Seite. „Der SSW steht einer Ergänzung der Landesverfassung um eine Bestimmung, die den Klimaschutz berücksichtigt, offen gegenüber“, sagt der SSW-Chef im Landtag, Lars Harms. Die SPD hat gar eine eigene Initiative gestartet. „International sind sich Klimaforscher einig, dass die globalen Klimaveränderungen und der damit einhergehende Temperaturanstieg durch die Menschen verursacht werden“, sagt der energiepolitische Sprecher der Fraktion, Thomas Hölck. „Einem für uns alle so wichtigen Anliegen muss oberste Priorität eingeräumt werden. Wir fordern deshalb die Aufnahme des Klimaschutzes als Staatsziel in unsere Landesverfassung.“

Allerdings bedarf es dafür einer Zwei-Drittel-Mehrheit, Grüne, SPD und SSW hätten nicht einmal eine einfache Mehrheit im Landtag. Für Christopher Vogt ist deswegen die Stoßrichtung klar: „Es liegt auf der Hand, dass es der SPD-Fraktion vor allem darum geht, die Grünen vorzuführen. Mit der Verfassung spielt man aber nicht.“