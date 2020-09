Kontrolle in Kaaks : Streife findet Rauschmittel bei Autofahrer unter Drogeneinfluss.

Ein 19-Jähriger aus Vaale ist nicht nur berauscht am Steuer erwischt worden, bei ihm fand die Polizei auch Drogen.

von Sönke Rother

14. September 2020, 13:30 Uhr

Kaaks | Eine Streife überprüfte Sonntag gegen 20.15 Uhr in der Hauptstraße in Kaaks einen Autofahrer. Der Mann war den Beamten bereits tagsüber im berauschten Zustand aufgefallen, nun gab es erneut Anzeichen für Drogeneinfluss. Der 19-jährige aus Vaale gab den Konsum auch zu – und nicht nur das: Er beichtete auch, dass er Betäubungsmittel zu Hause habe. Die Streife fand geringe Mengen an Cannabisprodukten, die sofort beschlagnahmt wurden.