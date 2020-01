Neujahrskonzert in Itzehoe : Strauss-Ohrwürmern und eine alte Stradivari

Mit dem Neujahrskonzert lieferte das Theater Itzehoe einen begeisternden Start ins Itzehoer Musikleben 2020.

05. Januar 2020, 16:12 Uhr

Itzehoe | „Neujahrskonzert 2020“ stand auf dem Programmzettel, und das nahezu ausverkaufte Theater Itzehoe erwartete voller Spannung das Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester unter der Leitung seines Gastdirigenten Dmitry Sitkovetsky.

Direktorin wünscht sich Theater als Publikumsmagnet

Zunächst begrüßte Theater-Direktorin Ulrike Schanko das Publikum mit guten Wünschen zum neuen Jahr, verbunden mit der Hoffnung, durch das vielseitige und hochkarätige Programmangebot auch in den kommenden zwölf Monaten ein starker Publikumsmagnet zu bleiben. Durch das Programm führte der scheidende Intendant, Peter Grisebach, mit informativ-launigen Beiträgen.

Fledermaus-Ouvertüre zum Auftakt

Als Auftakt gab es eine mitreißende Interpretation der Fledermaus-Ouvertüre von Johann Strauss. Aber danach wich das Programmkonzept vom Klischee eines gängigen Neujahrskonzertes erheblich ab. Natürlich erklangen auch noch weitere Strauss-Ohrwürmer, wie die Polka „Ohne Sorgen“, „Èljen a Magyar“ und die heimliche österreichische Nationalhymne, der Walzer „An der schönen blauen Donau“ – alle beschwingt wienerisch und dynamisch-agogisch ausgefeilt.

Dmitry Sitkovetsky leitete das engagierte Landesorchester mit exakter, körperbetonter Zeichensprache und suggestiv fordernder Ausstrahlung.

50 Musiker in Höchstform

Die mehr als 50 Musiker liefen zur Höchstform auf und, es machte ihnen sichtbar großes Vergnügen, ihrem Gastdirigenten in allen Nuancen zu folgen. Es war in allen Instrumentengruppen hervorragend eingestellt und brillierte immer wieder mit hörenswerten Soli in der Bläsersektion. Die Pizzikato-Kultur der Streicher war darüber hinaus meisterhaft; jeder gezupfte Ton erklang exakt gleichzeitig.

Brillante Technik auf 300 Jahre alter Stradivari

Sitkovetsky präsentierte sich aber auch als Violinvirtuose. Seine Interpretation der F-Dur Romanze von Beethoven gelang mit brillanter Technik zu einem ersten Höhepunkt – nicht zuletzt wegen der beseelten Tongebung auf der mehr als 300 Jahre alten Stradivari-Geige.

Eine spannende Idee war es, einen slawischen Tanz von Antonin Dvorak einem ungarischen Tanz von Johannes Brahms gegenüberzustellen. Die böhmische und die norddeutsche Gefühlswelt der beiden bedeutenden Tonkünstler wurden treffend umgesetzt.

Theater wird zur südosteuropäische Dorfschänke

Bela Bartoks Rumänische Volkstänze für Solo-Violine und Streicher im Arrangement von Sitkovetsky verwandelten durch ihre Stimmung das Theater Itzehoe in eine südosteuropäische Dorfschänke.

Nach der Pause wurde es russisch. Mit Michail Glinkas temperamentvoller Ouvertüre zu „Ruslan und Ljudmila“ wurde das Publikum gleich wieder eingefangen. Igor Strawinskys „Chanson Russe“ ließ die Seele von „Mütterchen Russland“ auf der Stradivari-Geige schmelzend aufblühen. Sergej Prokowjews bildhafte „Masken“, Aram Chatschaturjans mitreißender „Maskerade-Walzer“ und Dmitri Schostakowitschs farbenreich-schwungvoll instrumentierte Adaption des Ohrwurms „Tea for Two“ zeigten ein gutes Gespür für publikumswirksame Programmgestaltung zum Jahresbeginn.

Füßetrampelndes Publikum erzwingt drei Zugaben

Fritz Kreislers elegisch-beschwingte Alt-Wiener Tanzweisen „Liebesleid“ und „Liebesfreud“, Violin-Solist wieder Sitkovetsky, führten zurück in die Kultur der österreichisch-ungarischen Kaffeehausmusik. Das begeisterte, füßetrampelnde Publikum erzwang drei Zugaben: natürlich den „Radetzky-Marsch“ zum Mitklatschen, die „Ohne-Sorgen-Polka“ und nochmals den „Radetzky-Marsch“. Ein begeisternder Start in das Itzehoer Musikleben 2020.