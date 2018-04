Straßenbau: Entlastung gefordert

Haus und Grund mahnt Entscheidung in Wilster an

von Ilke Rosenburg

24. April 2018, 12:52 Uhr

Der Haus- und Grundeigentümerverein Wilster drängt auf eine Entlastung bei den „lästigen Straßenausbaubeiträgen“. Gemeinsam mit dem Verband Wohneigentum und Siedlerbund war Haus und Grund aktiv geworden und habe die Ratsfraktionen entsprechend angeschrieben, berichtete Vorsitzender Paul-Adolf Tietjen auf der Hauptversammlung im Hotel Busch. Mit den Antwortschreiben der Parteien zeigte er sich in keiner Weise zufrieden. „Deshalb werden wir das Thema weiter intensiv begleiten“, versprach Tietjen.

Im vergangenen Jahr wuchs der Ortsverband auf jetzt 571 Mitglieder. „Die von uns mittelfristig angestrebte Größe von 600 Mitgliedern rückt also greifbar näher“, blickte Tietjen positiv nach vorn. Er bat zu bedenken, dass die Mitglieder nicht nur von den fachlichen und rechtlichen Beratungen der Haus-und-Grund-Juristen profitieren, sondern auch von Vergünstigungen als Kunden der zahlreichen Vorteilspartner. Mit Blick auf den Immobilienmarkt machte Tietjen zunehmende Investitionen in den Bau neuer Wohnungen aus. Das wertete er als Vertrauen in den hiesigen Wohnungsmarkt.

Letztmalig legte der 2. Vorsitzende und Kassenführer Jan Lange seinen Bericht vor. Er schied aus dem Vorstand aus. Zu seinem Nachfolger wurde Thorsten Peters gewählt, der Lange auch auf dem Chefstuhl der Provinzial-Versicherung in Wilster abgelöst hatte. Tietjen verabschiedete Jan Lange und würdigte dessen Engagement.