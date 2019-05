Dauerbaustelle am hafen in Glückstadt : Straßenausbau bis Oktober

850.000 Euro stellt das Land für die Straßenerneuerung zwischen Am Rethövel und Im Neuland bereit.

von shz.de

10. Mai 2019, 13:44 Uhr

Glückstadt | Jetzt geht es endlich los. Seit vergangenem Sommer ist die Überfahrt am Rhin- und Schwarzwassersiel zwischen Am Rethövel und Im Neuland allenfalls für Fußgänger und Radfahrer passierbar. Damit ist jetzt Schluss. Denn seit Montag finden entlang des so genannten Rethöveldeiches durch Rückbau der linken Leitplanke vorbereitende Maßnahmen zur lange geplanten und vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) immer wieder verschobenen Straßenerneuerung statt. 850.000 Euro hat das Land Schleswig-Holstein hierfür bereitgestellt.

Breitere Fahrbahn

„Die Fahrbahn wird um einen halben Meter verbreitert und die jetzige Abgrenzung zum Gehweg durch ein Hochbord fällt künftig weg“, erklärt LKN-Ingenieur Dirk Brandenburg. Außerdem soll die sich jetzt noch im Fahrbahnbereich befindliche Straßenentwässerungsleitung zur Rhinseite hin unter die Leitplanke verlegt werden. Schließlich will man auch den jetzt in einem schmutzigen Grau zur Außenhafenseite daherkommenden, nach der Sturmflut 1976 errichteten Betonholm instand setzen. Dort beginnen am Montag die Arbeiten.

Neue LED-Beleuchtung

„Die Spundwand wird eingerüstet und abgestrahlt beziehungsweise abgebeizt“, berichtet Brandenburg. Am Ende soll sich die bereits jetzt auf der Hafennordseite und am Sperrwerk befindliche helle Spundwandlinie bis zur Hafengesellschaft fortsetzen. In diesem Zusammenhang will der LKN die durch Vandalismus stark reparaturanfälligen Lampen durch integrierte LED-Leuchten ersetzen.

Parallel wird das straßenseitige Baufeld ab kommender Woche bis voraussichtlich Ende Mai den Stadtwerken Glückstadt überlassen, damit diese zunächst Gas- und Stromleitungen sowie Leerrohre verlegen können. Danach geht es voraussichtlich bis in den Oktober hinein mit dem Straßenbau weiter.

WC-Container für Segler

Weil während dieser Zeit auch Nutzer der Schlengelanlagen im Außenhafen nicht über den Rethöveldeich und somit nicht zu den Sanitäranlagen der Seglervereinigung kommen, wird der LKN auf der Hafen-Südseite einen Toiletten-Container aufstellen.

Wollen Segler dagegen im Kellergeschoss der „Alten Mühle“ duschen oder das Büro des Hafenmeisters Klaus Kühn erreichen, ist dies nur über einen weiten Umweg möglich. Dieser wird schlimmstenfalls noch weiter, sollte die Fußgängerbrücke an der Schleuse zwischen Am Hafen und Am Rethövel gesperrt werden müssen. Weil auch Klaus Kühn die entsprechenden Umleitungen in Kauf nehmen müsste, will der Hafenwart in den kommenden Wochen improvisieren.

Hafenmeister steigt ins Boot

„Ich setze mit einem Boot über, das auf der Außenhafen-Nordseite liegen wird. Das spart viel Zeit.“

Wer als Radfahrer in beziehungsweise aus Richtung Kollmar unterwegs ist, wird bis zum Bauende im Oktober durch entsprechende Hinweisschilder schon ab Bielenberg auf die Umleitung in Glückstadt über Im Neuland, Herrenweide und Stadtstraße auf die Sperrung des Rethöveldeiches aufmerksam gemacht.

Mit Wiederfreigabe der Straße werden dann auch die Sorgen des ETSV Fortuna Glückstadt ausgeräumt. Denn der Sportverein hatte wegen der Rethövelsperrung seinen für Ende Juni geplanten Triathlon abgesagt. „Im kommenden Jahr steht die Strecke wieder wie gewohnt zur Verfügung“, versichert Brandenburg.