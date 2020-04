Afrika-Rückkehrer : Storch Arthur ist wieder zurück in Looft

Seit fünf Jahren ist er regelmäßiger Sommergast in Looft: Jetzt ist Storch Arthur aus seinem „Afrika-Urlaub“ zurückgekehrt.

Avatar_shz von shz.de

21. April 2020, 13:35 Uhr

Looft | Seit wenigen Tagen ist Storch Arthur aus Afrika zurück auf seinem Nest in Looft. Seit fünf Jahren kommt der Storch immer wieder in die kleine Gemeinde im Kreis Steinburg. Arthur trägt einen Peilsender und liefert so Daten über die Reisewege der Störche.

Elfi hat sein Herz erobert

In dieser Saison eroberte eine unberingte Storchendame Arthurs Herz. Elfi, die Störchin mit Peilsender aus dem vorigen Jahr, ist noch nicht aus dem Süden zurück. Die Ortung zeigt, dass von Elfi in Bulgarien auf einem Acker derzeit nur wenig Bewegung zu registrieren ist. Der Nabu versucht, Kontakt zu Kollegen in Bulgarien aufzunehmen, damit nach Elfi gesehen werden kann.