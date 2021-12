Handball-Landesliga Nord Männer : Störtal Hummeln gehen bei der HSG Eider Harde unter

Ersatzgeschwächte Steinburger beim 23:37 absolut chancenlos

Kellinghusen | Die Herren der HSG Störtal Hummeln verlieren chancenlos mit 37:23 (18:11) bei der HSG Eider Harde II und damit auch immer mehr den Anschluss an die oberen Tabellenplätze in Gruppe B der Handball-Landesliga Nord. Nicht gut ins Spiel gefunden Vom Anpfiff weg fanden die auch an diesem Tag mit personellen Sorgen kämpfenden Hummeln nicht gut ins Spiel. Die ...

