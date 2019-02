Itzehoe : „Störschipper“ und Gäste begeistern ihr Publikum

Auch die 17. Auflage von „Musik liegt in der Luft“ war ein Erfolg: „Stöschipper“, Oelixdorfer Musikzug und Musikantenexpress lieferten im Theater Itzehoe ein musikalisches Feuerwerk ab.

10. Februar 2019, 16:08 Uhr

Das Theater Itzehoe war voll bis in den zweiten Rang, als es zum 17. Mal hieß: „Musik liegt in der Luft“. Wieder war das Konzert ein voller Erfolg für den Shantychor Itzehoer Störschipper als Gastgeber sowie für das Blasorchester Oelixdorfer Musikzug und den Steinburger Musikantenexpress als Gäste. Nicht nur mit der neuen Begrüßungsmelodie „Über uns der blaue Himmel“ hatten die Störschipper eine gute Wahl getroffen, auch die weiteren Stücke kamen gut an. Gerd Biermacher führte durch den Nachmittag und sich über 536 verkaufte Eintrittskarten.

Der letzte Vortrag der Störschipper im ersten Teil des Konzerts war kein Seemannslied, sondern die alte russische Volksweise „Kalinka“, die noch der unvergessene Liviu Revent arrangiert hatte. Mit dem Solisten Volker Rehberg kam sie beim Publikum sehr gut an.

Mit dem Marsch „Unter dem Doppeladler“ übernahmen die Oelixdorfer den nächsten Part. Wieder war dem musikalischen Leiter Thies Möller mit der Auswahl der Musikstücke eine gute Zusammenstellung gelungen. Dem Geburtstagsmarsch und der Löffelpolka, beides von Ernst Mosch, folgten Themen aus mehreren James-Bond-Filmen.

Mit einer Zeitreise in die Schlagerwelt der letzten hundert Jahre setzte der Steinburger Musikantenexpress unter der Leitung von Olaf Wessel das Konzert fort. Die Moderation von Brigitte Biallas war mit Döntjes gespickt. Ob „Kilimandscharo“ von Andrea Berg, Schlager von Siw Malmquist oder Semino Rossi – das Publikum kannte die Texte und sang mit.

In das Finale mit allen Gruppen wurde auch der Saal einbezogen, natürlich wie gewohnt mit den Nordseewellen. Sowohl in der Pause als auch nach der langen Vorstellung waren viele anerkennende Worte aus den Reihen der Zuschauer zu hören