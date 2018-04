Itzehoe am Wasser : „Störauf lohnt sich finanziell“

Betriebswirt Kay Poggensee hat errechnet, mit welchen Einnahmen Itzehoe bei einer Öffnung der Störschleife rechnen kann – es lohnt sich.

von nr

07. April 2018, 07:55 Uhr

Etwa 20 Jahre – so lange soll es dauern, bis sich das Projekt Störauf finanziell für die Stadt lohnt. Zu diesem Ergebnis kommt Kay Poggensee, Professor an der Fachhochschule Kiel sowie Direktor des dortigen Instituts für Internationale Betriebswirtschaftslehre.

16 Millionen Euro soll eine tideunabhängige Öffnung des Gewässers laut Störauf-Gutachten kosten. Dagegen hat Poggensee allein die prognostizierten direkten steuerlichen Einnahmen für die Stadt aufgerechnet. „Wenn Unternehmen Körperschaftssteuer zahlen, fließen diese an Land und Bund“, sagt er, „und auch wenn Mitarbeiter und Gäste ihr Geld in der Stadt ausgeben, geht nur ein kleiner Teil direkt an die Kommune.“ Deswegen beruft er sich allein auf die Einnahmen aus Gewerbesteuern neuer Betriebe sowie die Anteile der Gemeinde an Umsatz- und Lohnsteuern. „Alles andere wäre nicht wissenschaftlich“, betont er.

Beauftragt worden ist Poggensee von den Mitgliedern von Störauf. Diese hatten dem Experten dann in einem Workshop ihre Ideen vorgestellt, was in Zusammenhang mit einer Öffnung des Wasserlaufs noch entstehen könnte. „Einige der Ideen habe ich für nicht tragbar gehalten“, sagt Poggensee, „diese sind dementsprechend nicht mit in das Ergebnis eingeflossen.“ Wenn die Vorschläge aus seiner Sicht jedoch machbar sind und Flurstücke betreffen, die direkt an der geplanten Störschleife liegen und im Eigentum von Stadt oder Vereinsmitgliedern sind, hat er diese in seine Berechnungen mit einbezogen. Darunter sind beispielsweise Stadtvillen, die unter anderem am Theaterplatz entstehen könnten, Bürogebäude, Veranstaltungsräume, Caravanplätze, ein Tretbootverleih, neue Geschäfte oder Gastronomie. Berücksichtigt hat er dabei konstante rechtliche und steuerliche Regeln, Konjunktur- und Zinsniveaus.

Sein Ergebnis: Störauf ist bei der jetzigen konjunkturellen Lage und den aktuellen Zinskonditionen auch aus kommunaler finanzieller Sicht ein kaum defizitäres Projekt: „Die Öffnung der Störschleife lohnt sich finanziell für die Kommune.“

Dabei hat Poggensee ohne Fördergelder gerechnet und auch eine mögliche Steigerung der Attraktivität und Lebensqualität in Itzehoe, die neue Einwohner mit sich ziehen könnte, nicht mit einbezogen.

„Wir haben selbst gestaunt, was am Ende dabei herausgekommen ist“, sagt der Störauf-Vorsitzende Michael Ruff. „Das hat uns natürlich positiv überrascht. Die Stadt bekommt dabei etwas zurück – nicht nur an Atmosphäre.“

Nun liege es an der Politik, wie es mit dem Projekt weitergeht. Aktuell wird noch an der Machbarkeitsstudie gearbeitet, sagt Bürgermeister Andreas Koeppen. „Ein erster Eindruck daraus soll möglichst noch vor der Sommerpause vorgestellt werden.“

Kay Poggensee jedenfalls hat bereits eine konkrete Meinung zu dem Projekt: „Hamburg ist Hamburg und hat trotzdem mit der Elbphilharmonie den neuen Hamburger Leuchtturm bekommen. Der Itzehoer Leuchtturm ist Störauf.“