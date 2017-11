Stimmungsvoll: Tannenbäume und Bockmühle stehen

von Volker Mehmel

erstellt am 22.Nov.2017 | 11:58 Uhr

Alle Weichen für eine vorweihnachtliche Stimmung in der Innenstadt von Wilster sind gestellt. Bereits vorgestern wurden auf dem Marktplatz rund um die St. Bartholomäuskirche in jeweils abgesperrten Bereichen die ersten Tannenbäume aufgestellt. Gestern wurden sie dann auch mit der passenden Beleuchtung ausgestattet. Auch der traditionell das Bild am Markt beherrschende Nachbau der Bockmühle steht. Der Weihnachtsmarkt „Lütt Wiehnacht“ findet in diesem Jahr vom 8. bis 10. Dezember statt.