Seglerverein Beidenfleth : Stimmungsvoll abschippern

Die Segelsaison geht zu Ende – aber vorher stehen noch stimmungsvolle Veranstaltungen in Beidenfleth an.

Avatar_shz von shz.de

17. September 2019, 16:49 Uhr

Beidenfleth | Herbstzeit bedeutet das Ende der Segelsaison und den Beginn der Laternenumzüge. Am Mittwoch, 2. Oktober, richtet der Beidenflether Sport- und Kulturausschuss einen Laternenumzug aus. Start ist um 18.45 Uhr am Hafen des Beidenflehter Seglervereins (BSV). Nach dem Umzug mit dem Blasorchester Itzehoe gibt es für jedes Kind eine Bratwurst in der Seglerhalle.

Um 19.30 Uhr starten dann die Sportboote zur Lampionfahrt auf der Stör. Die geschmückten Schiffe ziehen ihre Bahn zwischen Fähranleger und Segelhafen, auf der Fähre beteiligt sich die Feuerwehr Beidenfleth mit einer Wassershow. Im Anschluss ist ein gemütliches Beisammensein mit der Bewirtung von Holger Frauen und Team geplant.

Am Donnerstag, 3. Oktober, folgt dann das Absegeln der Jugendgruppe des BSV.