Jazzdrummer Thomas Greinke in Glückstadt : „Stille wird immer mehr vergessen“

Jazzdrummer und Meditationsleher Thomas Greinke bietet am Sonntag eine Meditation in der Stadtkirche an.

16. März 2018, 05:00 Uhr

Der Kulturmärz kann auch leise. Zum vierten Mal ist der Jazzdrummer Thomas Greinke mit einer Meditation dabei, mit „Der Klang der Stille“. Dafür baut der gebürtige Glückstädter am Sonntag, 18. März, 16 bis 17 Uhr verschiedene Instrumente in der Stadtkirche auf, um mit Klängen und Texten zu einer Meditation einzuladen. Der Eintritt ist frei. Spenden gehen an die Glückstädter Flüchtlingskinder.

Vor über 30 Jahren haben Sie begonnen, sich mit der christlichen Mystik, aber auch mit der jüdischen, der taoistischen oder der Zen –Mystik zu beschäftigen. Was ist Ihre Erkenntnis dazu?

Greinke: Mit 17 Jahren erfuhr ich beim Schlagzeugspielen das erste Mal eine zeitlose Dimension und eine Verbundenheit mit Allem. Eine existenzielle Krise Anfang 20 brachte mich zur Meditation und der Auseinandersetzung mit den großen Sinnfragen. Alle mystischen Traditionen sind wie die Speichen eines Rades. Es geht darum, ins Zentrum des Rades zu gelangen.



Sie sind, wie Sie sagen, aus tiefstem Herzen Christ. Was genau bedeutet Glaube für Sie?

Gerade der Zen-Buddhismus half mir, selber in mir nachzuforschen. Es wohnt ein heiliges Mysterium in uns. Aus dieser Quelle erwächst all unsere Fürsorge und Verantwortlichkeit für die Welt, in der wir leben. Stille Meditation gibt meinem Christsein und Menschsein ein unerschütterliches Fundament. Ich arbeite seit vielen Jahren bei einer Organisation, die sich um Bewusstseins- und Kulturentwicklung bemüht.



Zum vierten Mal geben Sie in der Stadtkirche den leisen Tönen Raum. In unseren Zeiten von Informationsflut und Selbstoptimierung das genaue Gegenteil, als Möglichkeit der Besinnung?

Die Stille, und damit der Zugang zu unserem tieferen Menschsein, wird in unserer lärmenden und oberflächlichen Welt immer mehr vergessen. Durch Meditation kann die Tür zu diesem stillen Raum in uns wieder geöffnet werden.



Seit etwa dreieinhalb Jahren bieten Sie in der Glückstädter Stadtkirche regelmäßig freitags um 18.30 Uhr eine 30-minütige Meditation an. Außerdem leiten Sie verschiedene Mediationsgruppen und geben an der Volkshochschule Meditationskurse mit dem Untertitel „Training fürs Leben“. Wie erleben Sie die Teilnehmer?

Viele kommen mit falschen Vorstellungen wie „ich muss im Lotussitz sitzen“, „es geht da ums Wegfliegen“ oder „still sitzen, das könnte ich nie“. Aber es ist überraschend einfach. Für viele ist es eine Offenbarung, trotz der vielen Gedanken im Kopf eine „Haltung von Freiheit“ einnehmen zu können, in der sie zur Ruhe kommen. Wer meditiert, stärkt sein Immunsystem, erhöht die Konzentration und hat einfach mehr Power. Ein unerschütterliches Fundament.



Sie selbst absolvieren regelmäßig längere Meditationsphasen, beispielsweise über Silvester mit einer Gruppe Gleichgesinnter. Für eine Woche absolute Stille, Schweigen, kein Blickkontakt, keine Kommunikation, keine Bücher. Hört sich nach einer harten Probe an.

Ja, das ist Fasten der besonderen Art. Es ist eine totale Konfrontation mit dir selbst. Nach zwei Tagen kann es jedoch passieren, dass Sitzen und Atmen einfach das Schönste auf der Welt ist.



Wenn jemand diese Art der Meditation ausprobieren möchte, was erwartet ihn am 18. März?

Ich werde zur Meditation anleiten, spirituelle Texte und Zitate einflechten und hin und wieder einen feinen Klangteppich darunterlegen.



Welche Instrumente bringen Sie mit?

Angefangen hat meine Sammlung mit dem Monochord. Das ist ein großer Holzkasten mit 30 Bass- und 24 hohen Saiten – alle auf C gestimmt. Einige Teilnehmer meinten, bei diesem Klang nach einigen Minuten, Engel singen zu hören.



Was spielen Sie noch?

Meine pentatonische Stahl –Zungen- Trommel klingt ähnlich wie eine Steeldrum, aber viel klarer. Ein Windspiel (Zen-Chimes) ist dabei, und verschiedene Gongs und Klangschalen. Die Tabla aus Indien ist die Königin der Trommeln. Mit ihr kann ich wunderbar leise, feine Rhythmen spielen.



Welche Voraussetzungen benötigt der Meditationswillige?

Man muss keinen bestimmten Glauben haben, die Stille ist jenseits aller Konfessionen. Es genügt die Sehnsucht nach Stille und Freisein. Und dann offen zu sein, zu schweigen und zu lauschen. Es ist eine Reise zur Quelle, zum tiefsten Geheimnis, das jeder in sich trägt.