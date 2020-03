Kreis STeinburg : Stille Gebete statt Gottesdienste – Kirchengemeinden bieten alternative Angebote

Zahlreiche Kirchengemeinden stellen ihr Angebot um, die katholische Gemeinde sagt alle Gottesdienste ab.

20. März 2020, 14:18 Uhr

Kreis Steinburg | „Wir sind da und stehen für Gespräche zur Verfügung.“ So wie Günter König, Vorsitzender des Kellinghusener Kirchengemeinderates, reagieren derzeit zahlreiche Kirchengemeinden auf die Coronakrise. Gottesdienste und andere kirchliche Veranstaltungen fallen zwar aus, „trotzdem wollen wir die Menschen nicht alleinlassen“, sagt König. Vom Vorsitzenden über die Diakonin bis hin zu den Pastoren und dem Kirchenmusiker stünden alle für Telefongespräche bereit. Darüber hinaus werden in Kellinghusen täglich von 19.30 bis 19.45 Uhr die Kirchenglocken läuten.

Gottesdienst online

In der St. Jakobi-Kirchengemeinde in Itzehoe wird Sonntag ein „Gottesdienst to go“ online gefeiert. Vikar Hans-Christian Baden-Rühlmann wird den Gottesdienst gestalten zum Thema Buße. Dieser ist auf der Homepage unter www.st-jakobi-iz.de abrufbar. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich die Inhalte in einem Brief an der Kirche, Viertkoppel 13, abzuholen, um damit zu Hause einen eigenen Hausgottesdienst zu feiern.

Der Brief kann auch zugestellt werden, ein Anruf bei Pastor Dietmar Gördel genügt: 04821/42060.

Täglicher Beitrag

Unter der Rubrik „Aktuelles“ wird es auf der Homepage der Hohenasper Kirchengemeinde (www.kirche-hohenaspe.de) jeden Tag einen Beitrag mit dem Titel „Kirche im Kontakt“ geben. „Damit möchten wir Mut machen, zum Nachdenken anregen oder ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt Pastorin Stefanie Warnke.

Den Auftakt bildet am Sonnabend die Aktion „Licht der Hoffnung“ . Um 18 Uhr werden die Kirchenglocken für zehn Minuten läuten.

Offen für stille Gebete

Jeden Sonntag wird die Kirche bis auf Weiteres von 9.30 bis 12 Uhr für stille Gebete geöffnet sein. Montag bis freitags steht die Pastorin von 16 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung telefonisch (04893/911) für Gespräche, Gebetsanliegen, Gedankenaustausch zur Verfügung.

Konfirmationen verschoben

In der gesamten Elbmarsch – das sind die Gemeinden Glückstadt, Borsfleth, Neuenkirchen, Herzhorn, Kollmar-Neuendorf, Krempe, Neuenbrook, Kiebitzreihe und Horst – werden alle Konfirmationen verschoben, das teilt Pastorin Gabi Schinkel aus Glückstadt als Ergebnis einer Telefonkonferenz unter den Pastoren mit. Erst wenn mehr Klarheit herrscht, soll über Nachholtermine entschieden werden.

INFO:

Die Angebote der Kirchengemeinden gibt es auf der jeweiligen Internetseiten sowie auf der Seite des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf unter www.kk-rm.de

Die St.-Jürgen-Kirchengemeinde Horst plant am Ostersonntag, 12. April, um 9.30 Uhr einen Ostergottesdienst, falls die Situation es bis dahin zulässt. Der Gemeindebrief, der eigentlich zum Osterfest 2020 veröffentlicht werden sollte, wird nicht in Druck gegeben. Pastor Jörg Heinrich ist für Seelsorge oder Gespräche erreichbar unter seiner dienstlichen Handynummer 0175/4065171 oder unter joerg.heinrich@kk-rm.de.

Erzbischof sagt Gottesdienste ab

Die katholische Kirchengemeinde teilt mit, dass es in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen bis mindestens zum 30. April keine Gottesdienste geben werde. Betroffen ist auch der Ostergottesdienst. Diese Entscheidung hat der zuständige Erzbischof Dr. Stefan Heße getroffen.