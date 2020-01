Einzelhandel und Gastronomie : Sterntaler der Glückstädter Geschäftsleute: Hauptgewinnerin geradezu überrumpelt

Irmgard Burmeister gewinnt bei der Vorweihnachtsaktion von 22 Glückstädter Restaurants und Geschäften einen 500-Euro-Einkaufsgutschein.

Avatar_shz von shz.de

19. Januar 2020, 12:39 Uhr

Glückstadt | Die Überraschung war groß. Irmgard Burmeister ist die Gewinnerin des Hauptpreises der diesjährigen Sterntaler-Aktion. Über 10.000 Lose wurden im Dezember in den teilnehmenden Glückstädter Geschäften ausgegeben. 39 Sachpreise warteten auf die glücklichen Gewinner. Irmgard Burmeister sicherte sich den Hauptgewinn, einen 500 Euro Einkaufsgutschein.

„Ich hatte erst falsch geguckt und gedacht, nur etwas Kleines gewonnen zu haben“, sagte die 83-Jährige bei der Preisübergabe. Beim genaueren Hinsehen sei sie „wie überrumpelt“ gewesen. Wofür Irmgard Burmeister die 500 Euro ausgeben wird, weiß sie noch nicht genau. Glück brachte ihr die Losnummer 9427, die sie beim Einkaufen im Uhren- und Schmuckgeschäft Sieburger in der Großen Deichstraße 37 erhielt.

Firmenchefin Karen Sieburger-Apel gratulierte der Hauptgewinnerin aus Glückstadt ebenso wie Sandra Kirbis und Ann-Kathrin Witzdam von der Touristinformation Glückstadt, die die Sterntaler-Aktion organisiert hatte. In diesem Jahr beteiligten sich 22 Geschäfte, Restaurants und Cafés an der Aktion. Ihren 500-Euro-Gutschein kann Irmgard Burmeister in all diesen Geschäften einlösen. Und zwar Stück für Stück – „und ohne Zeitdruck“, wie Sandra Kirbis betonte.