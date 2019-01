Auf Tour in Itzehoe : Sternsinger bringen den Segen ins Rathaus

Das Rathaus in Itzehoe ist gesegnet – die Sternsinger haben Bürgermeister Andreas Koeppen einen Besuch abgestattet.

von Yannick Kitzinger

09. Januar 2019, 17:07 Uhr

Traditionell machten die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Ansgar und der evangelischen Thomas-Gemeinde gestern Station im Rathaus. Julian Wiese (11) schrieb das Kreidezeichen an die Wand, durch das der Segen Gottes ins Haus gebracht werden soll. Insgesamt besuchen die 33 Kinder in diesen Tagen mehr als 50 Haushalte in Itzehoe. Die Sternsinger sammeln in diesem Jahr vor allem Geld für Kinder mit Behinderungen in armen Ländern. Auch Bürgermeister Andreas Koeppen und Bürgervorsteher Markus Müller gaben ihre Spenden ab.