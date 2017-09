Glückstädter Spielmannszug : Sternmarsch in die Innenstadt

vergrößern 1 von 2 Foto: Kewitz 1 von 2

60 Jahre und kein bisschen leise. So könnte das Motto des Glückstädter Spielmannzuges lauten. Entsprechend wollen die Mitglieder ihren runden Geburtstag mit möglichst vielen Gästen am Wochenende kräftig feiern. Der Höhepunkt findet dabei am morgigen Sonnabendnachmittag statt. Um 14 Uhr starten im Stadtgebiet von voraussichtlich sechs Abmarschpunkten aus zwölf Spielmanns-, Fanfaren- und Musikzüge zu einem Sternmarsch in die Glückstädter Innenstadt. Dort will man gegen 14.45 Uhr eintreffen und mit möglichst vielen Zaungästen aus allen Stadtteilen im Schlepp nacheinander auf den Marktplatz marschieren.

Gegen 15 Uhr beginnt dann ein mehrstündiges Platzkonzert aller teilnehmenden Vereine. Hierbei handelt es sich unter anderem um die Spielmannszüge aus Kiel, Itzehoe und Hörnerkirchen, um die Musikzüge Blau-Weiß Wesselburen und Sventana aus Bornhöved, sowie die Deutsche Jugend-Brassband Lübeck. Aber auch ehemalige Spielleute aus Glückstadt, die in den vergangenen Wochen ihre alten Instrumente aus dem Schrank geholt und noch einmal die Märsche aus der 60-jährigen Geschichte des Glückstädter Spielmanns- und Fanfarenzuges einstudiert haben, sind morgen mit von der Partie.

Die Geschichte des musikalischen Aushängeschildes der Elbestadt beginnt im Jahr 1956: Seinerzeit entschloss sich der Verein ehemaliger Bürgerschüler von 1906, einen Spielmannszug aufzustellen. Es dauerte bis zum Herbst 1957, bis die ersten Spielleute unter Ausbildung von Martin Lott mit dem klingenden Spiel begannen. „Als dann einige Monate später die 29 Musiker beim Vogelschießen-Umzug ihren ersten öffentlichen Auftritt hatten, applaudierten die Glückstädter auf offener Straße“, erzählt der heutige Vorsitzende Arturo Mescia. Von diesem Zeitpunkt an sei es stetig bergauf gegangen. Neue Mitglieder traten dem Verein bei und ab 1959 machte Hein Gummels als neuer Ausbilder und Stabführer den Glückstädter Spielmannszug an der Westküste bekannt.

„Bis Anfang der achtziger Jahre stieg die Mitgliederzahl auf bis zu 65 aktive Spielleute und man erfreute mit klassischer Spielmanns- und Fanfarenzug-Musik das Publikum“, erinnert sich Mescia. Zum 50. Jubiläum des Glückstädter Spielmannszuges änderte man das Profil: Aus Liedern wie „Preußens Gloria“ oder den „Siegesmarsch“ wurden während der Feier im Jahr 2007 „The Lions sleeps tonight“ sowie „Ein Stern, der Deinen Namen trägt“. Und eine neue Uniform gab es auch noch dazu. Seitdem präsentieren sich Arturo Mescia und sein Team zwar nicht mehr ganz so Mitgliederstark, dafür aber modern.

Geübt wird jeden Freitag von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Theater am Neuendeich. Zahlreiche Auftritte, aber auch gesellige Aktionen wie die Fahrradtour zu Himmelfahrt oder die Teilnahme am Düsseldorfer Karneval runden das Leben als Aktiver im Glückstädter Spielmannszug heute ab. „Musik kennt keine Grenzen“, ist sich der Vorsitzende sicher. Was man am heutigen Freitag mit einer internen Jugenddisko-Veranstaltung und einer Musikerparty, vor allem aber beim Sternmarsch und dem Platzkonzert erneut unter Beweis stellen wird.