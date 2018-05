Rock mit über 60 : „Sterne der Nacht“ feiern heute Abend Premiere

Im Kulturhaus Wilster präsentieren sich vier Frauen über 60, die sich in eine fetzige Rockband verwandeln.

von Volker Mehmel

04. Mai 2018, 05:00 Uhr

Gestern war Generalprobe, heute feiern die „Sterne der Nacht“ rauschende Premiere. Im Kulturhaus Wilster präsentieren sich vor geladenen Gästen vier Frauen über 60 aus Itzehoe und Glückstadt, die sich in eine fetzige Rockband verwandeln. Monatelange Proben liegen hinter (v.l.) Regina Marie Kankel, Telse Hahn-Jüchter, Annkatrin Frank und Karin Warns-Schröder – hier bei Aufnahmen in einem Berliner Tonstudio. Das Motto der Frauen, die zum ersten Mal in ihrem Leben auf einer Bühne ihr Ding machen: Rock’n’Roll kennt kein Alter.



> Weitere Aufführungen sind am 5., 11., 12., 25., und 26. Mai jeweils um 20 Uhr sowie am 27. Mai um 15 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse.

>Infos unter www.KulturhausWilster.de