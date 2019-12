Itzehoe: FRust in der Adventszeit : Sterbende Weihnachtssterne – Wenn der grüne Daumen fehlt

Redakteurin Anna Krohn hat kein Glück mit Weihnachtssternen.

von Anna Krohn

10. Dezember 2019, 15:55 Uhr

Itzehoe | Advent, Zeit der Emotionen und Traditionen – In unserer Steinburger Weihnachtsecke präsentieren wir bis Heiligabend jeden Tag eine Geschenk- oder Rezeptidee, Veranstaltungs-Tipps, Einzigartiges und auch Humorvolles rund um das Weihnachtsfest. Heute: Der verzweifelte Versuch unserer Redakteurin Anna Krohn, Weihnachtssterne lebend durchzukriegen.

Gleich fünf Weihnachtssterne in sämtlichen Größen habe ich zum Geburtstag vor wenigen Wochen geschenkt bekommen - einer davon steht jetzt im Kindergarten, damit es zumindest ihm am Heiligen Abend und darüber hinaus noch gut (er)geht. Die anderen leiden eher. Sie werfen fast all ihre Blätter ab.

Es ist zum Verzweifeln – was ich auch tue, die Pflanzen gehen ein. Zu wenig, zu viel Wasser – es scheint nicht einfach zu sein, die richtige Dosierung zu finden.

Zustand kippt

Das Gemeine ist: Bereits bevor ich überhaupt gieße oder nicht gieße, verändert sich der Zustand eines Weihnachtssterns, der bei mir eingezogen ist, ins Negative.

Ich habe ihn praktisch nur angeguckt und das erste Blättchen segelt herab. Ich finde Weihnachtssterne ja eigentlich schön, aber vor meinem nächsten Geburtstag geht eindeutig die Warnung an alle Gratulanten raus: Als Geschenk bitte keinen Weihnachtsstern!