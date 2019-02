Bürgerentscheid in Itzehoe am 17. März : Stellungnahme zum zweiten Bürgerentscheid

So äußert sich die Ratsversammlung zum zweiten Bürgerentscheid über das geplante Baugebiet Eichtal/Kratt in Itzehoe.

01. Februar 2019, 16:50 Uhr

Itzehoe | CDU und SPD haben zum geplanten Baugebiet Eichtal/Kratt in Itzehoe einen zweiten Bürgerentscheid am 17. März durchgesetzt. Die Frage konkurriert mit dem Bürgerentscheid, den die Bürgerinitiative "Rettet das Eichtal" angeschoben hat. Ebenfalls mit den Stimmen der beiden Fraktionen wurde eine Stellungnahme der Ratsversammlung zu diesem zweiten Entscheid verabschiedet. Hier ist sie im Wortlaut:

Die Ratsversammlung hat zum Bürgerentscheid der Bürgerinitiative Eichtal/Kratt die Empfehlung ausgesprochen, die dort gestellte Frage mit Nein zu beantworten. Stattdessen wird ein konkurrierender Bürgerentscheid mit folgender Frage zur Abstimmung gestellt:

Sind Sie dafür, dass zur Linderung der Wohnungsnot und als Ansiedlungsperspektive für junge Familien die ehemalige Kleingartenanlage Eichtal/Kratt als naturnahes Wohngebiet genutzt werden soll?

Die Ratsversammlung der Stadt Itzehoe bittet Sie, bei dieser Frage mit "Ja" zu stimmen!

Standpunkt

Die Ratsversammlung der Stadt Itzehoe möchte Wohnraum nach ökologischen Gesichtspunkten auf dem Gelände der ehemaligen Kleingartenanlage Eichtal/Kratt zur Verfügung stellen.

Begründung:

In der Stadt Itzehoe fehlt es seit vielen Jahren an geeigneten Flächen für die Errichtung von Ein- und Zweifamilienhäusern - vor allem für junge Familien. Der Staat fördert ihren Wunsch nach selbstgenutztem Wohneigentum, das in der Regel als Altersvorsorge dient. Auch für ökologisches Bauen gibt es Fördergelder. Ohne Bauplatz jedoch wandert diese Zielgruppe zunehmend ins Umland ab, ein Zuzug ist praktisch nicht mehr möglich. Hinzu kommt, dass in Itzehoe für eine ganze Reihe an Wohnbedürfnissen (kleine Wohnungen, große Wohnungen, neue Einfamilienhäuser) keine freien Angebote vorhanden sind. Es besteht in der Stadt ein genereller Bedarf an zusätzlichem Wohnraum.

Um dem demografischen Faktor entgegenzuwirken und Itzehoes Funktion als zentraler Ort gerecht zu werden und damit auch die Handlungs- und Zukunftsfähigkeit der Stadt langfristig zu sichern, müssen weitere Wohnangebote geschaffen werden. Wo es möglich ist, werden Baulücken für die Errichtung von Mehrfamilienhäusern genutzt. Doch neben dieser Nachverdichtung benötigen wir auch zusätzlich Neubaugebiete, in denen Häuser als Eigentum errichtet werden können.

Die ehemalige Kleingartenfläche Eichtal/Kratt bietet nicht nur die Chance, ein größeres zusammenhängendes Wohngebiet in Itzehoe zu erschließen. Aufgrund seiner Lage ergibt sich vielmehr die Möglichkeit einer naturnahen Bebauung, die ressourcenschonend und umweltverträglich erfolgt.

