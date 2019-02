Bürgerentscheid in Itzehoe am 17. März : Stellungnahme der Ratsversammlung

So äußert sich die Ratsversammlung zum Bürgerentscheid über das geplante Baugebiet Eichtal/Kratt in Itzehoe.

01. Februar 2019, 16:35 Uhr

Itzehoe | Zum geplanten Bürgerentscheid am 17. März hat die Ratsversammlung mit den Stimmen von CDU und SPD diese Stellungnahme verabschiedet:

Sind Sie dafür, dass das Gelände Eichtal/Kratt als unbebauter, naturnaher Landschaftsraum – mit Streuobstwiese auf einer Teilfläche – für alle Bürgerinnen und Bürger erhalten bleibt?

Die Ratsversammlung der Stadt Itzehoe bittet Sie, bei dieser Frage mit „Nein“ zu stimmen!

Standpunkt

Die Ratsversammlung der Stadt Itzehoe möchte Wohnraum nach ökologischen Gesichtspunkten auf dem Gelände der ehemaligen Kleingartenanlage Eichtal/Kratt zur Verfügung stellen. Sie spricht sich daher gegen eine Nutzung im Sinne der oben gestellten Frage aus.

Begründung

In der Stadt Itzehoe fehlt es an Wohnungen wie auch an geeigneten Flächen, auf denen Ein- und Zweifamilienhäuser errichtet werden können. Nach aktueller Prognose, basierend auf den Daten der Landesplanung Schleswig-Holstein, liegt Itzehoes Wohnraumbedarf bis zum Jahr 2030 bei 990 neuen Wohneinheiten. Aktuell gibt es rund 160 Bauwillige für das Gebiet Eichtal/Kratt. Dieser Bedarf ist ohne die Schaffung zusätzlicher Wohnangebote nicht zu decken.

Schon jetzt müssen Menschen, die gern in Itzehoe bleiben möchten oder hier Arbeit finden, bei der Suche nach Wohnraum sehr oft ins Umland ausweichen, da es in der Stadt kaum noch entsprechende Angebote gibt. Eine fehlende Zuwanderung bzw. eine drohende Abwanderung, besonders von jungen Familien, gefährdet die Zukunfts- und Handlungsfähigkeit Itzehoes. Die Stadt braucht Menschen, die hier arbeiten und die vorhandenen Kindergärten und Schulen nutzen. Die Vereine brauchen Mitglieder, das Gewerbe und der Einzelhandel brauchen Kunden und Beschäftigte.

Eine Nachverdichtung allein reicht nicht aus, um Itzehoes Bedarf an Wohnflächen zu decken.

Neben der Schließung von Baulücken mit Mehrfamilienhäusern in der Innenstadt müssen Flächen entwickelt werden, um etwa den Bedarf an Wohnraum für Familien zu decken. Das Gelände Eichtal/Kratt ist die einzige größere geeignete Freifläche in Itzehoe, in der ökologisches Wohnen in naturnaher Lage realisiert werden kann.

Was Sie über das geplante Wohngebiet wissen sollten

Bebauung: Auf dem ehemaligen Kleingartengelände sollen in naturnaher Lage rund 90 freistehende Einfamilienhäuser und alternativ Doppelhaushälften entstehen, die maximal zweigeschossig sind.

Häuser: Bei der Bauweise der neuen Häuser werden ökologische Aspekte wie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz wichtige Kriterien sein.

Kosten: Die Grundstückspreise bewegen sich aktuell zwischen 130 Euro und 180 Euro pro Quadratmeter. Ziel ist es, die Erschließungskosten in Höhe von derzeit kalkuliert rund 8 Millionen Euro durch den Verkauf der Grundstücke wieder auszugleichen.

Erschließung: Es wird kein vollkommen unbebautes Gebiet erschlossen, sondern eine ehemalige Kleingartenanlage umgewidmet. Das Wohnen soll in die bestehende Knick- und Waldlandschaft eingebettet werden.

Versickerung: Die Stadt Itzehoe hat unter Einbindung der Naturschutzbehörde und der Wasserbehörde eine Lösung erarbeitet, wonach das Niederschlagwasser größtenteils naturverträglich in dem Quartier versickern kann. Der Rest wird nach Vorreinigung über eine Rückhaltung in Richtung Stör geleitet, was praktikabel und naturschutzfachlich vertretbar ist.

Ökologischer Ausgleich: Überall dort, wo in die Natur eingegriffen werden muss, wird Ausgleich geschaffen. Diese Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden.

