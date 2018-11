von Delf Gravert

20. November 2018, 16:40 Uhr

Jeden Donnerstag bietet die Arbeitsagentur im Rahmen des Stellencafés jeden Donnerstag in der Fehrsstraße 19 an. Das Stellencafé öffnet von 14 bis 17.30 Uhr. In entspannter Atmosphäre können Arbeitsuchende mit Unterstützung der Vermittlungsfachkräfte nach geeigneten Stellenangeboten suchen. Es gibt auch Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung und zum Vorstellungsgespräch.