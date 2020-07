Steinzeit in Dithmarschen : „Steinzeitmeile“ bietet in Albersdorf Ausflug in die Frühgeschichte

AÖZA

Vorführ- und Mitmachaktionen zur lebendigen Archäologie veranschaulichen in Albersdorf das Leben in der Steinzeit. Avatar_shz von shz.de

10. Juli 2020, 14:39 Uhr Albersdorf | Zur „20. Albersdorfer Steinzeitmeile“ am Sonntag, 26. Juli, laden der Steinzeitpark Dithmarschen und der Förderverein AÖZA ein. Die Veranstaltung

zur lebendigen Archäologie läuft von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Steinzeitdorfs in Albersdorf. Flintbearbeitung und Führungen Auf der „Steinzeitmeile“ gibt es verschiedene Vorführaktionen zur lebendigen Archäologie, etwa Flintbearbeitung und Führungen. Neu sind in diesem Jahr dabei das Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Kiel mit einem Aktionsstand bei der Versuchsanbaufläche mit alten Nutzpflanzen sowie das Museumsmobil des Museums für Archäologie und Ökologie Dithmarschen. Europäische Steinzeittreffen ermöglicht Einblicke Außerdem ist die Siedlung der mittelsteinzeitlichen Jäger mit den Hütten am Teich außerhalb des Steinzeitdorfs in diesem Jahr besonders interessant, da dort das europäische Steinzeittreffen stattfindet. Dabei sein werden zudem ein Streichelzoo des Haustierparks Arche Warder, ein Info- und Verkaufsstand zum Bogensport sowie die Kreisjägerschaft Dithmarschen-Süd. Es gibt aufgrund der aktuellen Einschränkungen kein gastronomisches Angebot. Besucher können ihr eigenes Picknick mitbringen. zur Startseite

Top Nachrichten

Top Nachrichten Meistgelesen Kommentiert Empfohlen